بالفيديو: رجل يقود سيارة مسرعة يصطدم بإحدى بوابات المسجد الحرام في مكة المكرمة

اصطدم رجل كان يقود سيارة مسرعة بإحدى بوابات المسجد الحرام في مكة مساء أمس الجمعة، عندما اخترقت السيارة حاجزا وواصلت سيرها حتى الاصطدام ببوابة في الجهة الجنوبية للمسجد.

وقد أوقفت الشرطة الرجل الذي كان بداخل السيارة الذي بدا في حالة غير عادية بحسب وكالة الأنباء السعودية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقد أحالت الشرطة الرجل على النيابة العمومية، حيث قد تصدر بحقه اتهامات محتملة. وقد نشر مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت مثل تويتر، مقطعا للفيديو الذي يصور لحظة اصطدام السيارة، وتطابق ذلك مع ما جاء في رواية وكالة الأنباء السعودية.

كما نشرت مقاطع فيديو لاحقا تصور قيام أفراد الشرطة بدفع السايرة المتضررة بعيدا عن بوابة المسجد الحرام.

وكانت السلطات السعودية أغلقت المسجد الحرام في ظل انتشار مرض كوفيد-19، ثم أعادت فتحه منذ شهر تقريبا أمام المصلين وعدد قليل من المعتمرين، مع اتخاذ إجراءات صحية تراعي التباعد الاجتماعي.