Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا

إصابة قس أرثوذكسي بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليون الفرنسية وتوقيف مشتبه به

محادثة
بقلم:  يورونيوز
ضباط للشرطة الفرنسية في شارع شانزيليزيه في باريس. 2020/10/31
ضباط للشرطة الفرنسية في شارع شانزيليزيه في باريس. 2020/10/31   -   حقوق النشر  لويس جولي/أ ب
حجم النص Aa Aa

أوقفت السلطات الفرنسية السبت مشتبها به في عملية إطلاق نار على كاهن يوناني أرثوذكسي في ليون، وأصابه في صدره قبل أن يفر، وفق ما أفاد النائب العام.

وقال نيكولا جاكيه في بيان إنه "تم القبض على الشخص الذي يمكن أن تتطابق مواصفاته مع المواصفات التي قدمها الشهود الأوائل"، مضيفا أن المشتبه به لم يكن يحمل سلاحا عندما تم توقيفه.

وكان الكاهن الذي يحمل الجنسية اليونانية يغلق الكنيسة عندما وقع الاعتداء وهو الآن في حالة صحية حرجة، وفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.