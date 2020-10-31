إصابة قس أرثوذكسي بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليون الفرنسية وتوقيف مشتبه به

أوقفت السلطات الفرنسية السبت مشتبها به في عملية إطلاق نار على كاهن يوناني أرثوذكسي في ليون، وأصابه في صدره قبل أن يفر، وفق ما أفاد النائب العام.

وقال نيكولا جاكيه في بيان إنه "تم القبض على الشخص الذي يمكن أن تتطابق مواصفاته مع المواصفات التي قدمها الشهود الأوائل"، مضيفا أن المشتبه به لم يكن يحمل سلاحا عندما تم توقيفه.

وكان الكاهن الذي يحمل الجنسية اليونانية يغلق الكنيسة عندما وقع الاعتداء وهو الآن في حالة صحية حرجة، وفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.