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بلجيكا

توقيف مدرّس في بلجيكا عن العمل بعد عرضه على تلاميذه صورة كاريكاتورية للنبي محمد

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بقلم:  يورونيوز
A woman, wearing a face mask to fight against the spread of the coronavirus, hugs her child before entering the Heembeek primary school during the first day of classes in Brus
A woman, wearing a face mask to fight against the spread of the coronavirus, hugs her child before entering the Heembeek primary school during the first day of classes in Brus   -   حقوق النشر  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press.All rjghts reserved
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أوقِف مدرّس عن العمل هذا الأسبوع في بروكسل بسبب عرضه على تلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، رسما كاريكاتوريا للنبي محمد نشرته صحيفة شارلي إيبدو.

وهذه المعلومات التي كشفتها صحيفة "لا ليبر بلجيك"، أكّدها لوكالة فرانس برس المتحدّث باسم منطقة مولينبيك التي جرت فيها الوقائع.

وبحسب المتحدّث رشيد البرغوثي، تقدَّم "اثنان أو ثلاثة من أولياء أمور" التلاميذ بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائيّة مفادها أنّ رسما كاريكاتوريا يُظهر النبي قد عرِض أمام "أولاد في الصفّين الخامس والسادس" من مرحلة التعليم الابتدائي.

وعلِم مدير المدرسة بمبادرة المدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة بأعضاء المجلس البلدي. وقال البرغوثي إنّ السلطة المعنيّة استمعت إلى المدرّس الخميس وقد تمّ فصله.

وقد اختار المدرّس أن يعرض الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته شارلي إيبدو، في إطار صفّ حول حرّية التعبير بعد أن اغتيل هذا الشهر مدرّس فرنسي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتوريّة عدّة تُصوّر النبي.