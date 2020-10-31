هيئة محلفين أمريكية تطالب "آبل" بدفع 503 ملايين دولار في قضية براءات اختراع

حكمت هيئة محلفين في تكساس الجمعة على شركة "آبل" بدفع 503 ملايين دولار لانتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات "فيرنت إكس".

وتناولت المعركة القضائية بين شركة "فيرنت إكس" ومقرها في نيفادا ومجموعة "آبل" مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد" و"آيبود تاتش" وفقا لوثائق المحكمة.

وقالت "آبل" لوكالة فرانس برس "نشكر أعضاء هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر بحثهم في هذه القضية لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم وسنقدم استئنافا".

وأضافت "استمرت هذه القضية لأكثر من عقد، مع براءات اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا والتي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة".

من جهة أخرى، أكدت "فيرنت إكس" في الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التابعة لآبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.

ويقع مقر "فيرنت إكس" في ولاية نيفادا لكن عادة ما تقام دعاوى براءات الاختراع في الولايات التي يعثر فيها على هيئة محلفين أكثر ميلا إلى الحكم ضد عمالقة سيليكون فالي.

وتعتمد "فيرنت إكس" التي لم تتمكن من اكتساب شعبية ببرمجياتها الخاصة، على حقوق براءات الاختراع لإيراداتها، وفقا لتقرير "دالاس مورنينغ نيوز" بشأن حكم هيئة المحلفين.

وقالت آبل "مثل هذه القضايا لا تؤدي إلا إلى تقويض الابتكار وإلحاق الضرر بالمستهلكين".

لم ترد "فيرنت إكس" على الفور على استفسار وكالة فرانس برس