يحمل سيفا ويرتدي أزياءً من "العصور الوسطى" الشرطة الكندية تعتقل المشتبه به في هجوم "الهالوين" بكيبيك

أعلنت الشرطة مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين في هجمات نفذها ليل السبت الأحد في مدينة كيبيك بشرق كندا، شاب مسلح بسيف، تم توقيفه.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون في مؤتمر صحافي أن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة وتم توقيف المشتبه به، موضحة أنه "رجل في منتصف العشرينات من عمره" مسلح بسيف ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى". ولم يحدد الناطق أسباب هذه الهجمات التي وقعت في عيد الهالوين.

وقال دويون إن المشتبه به الذي لم يتم الكشف عن هويته رسميا "اعتقل قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل ... ونقل إلى المستشفى لتقييم وضعه". وأضاف أنه "رجل يرتدي (زيا من) العصور الوسطى. رجل كان يحمل معه سيفا. تسبب بجروح بالسلاح الأبيض"، مؤكدا أن "هذا كل ما يمكن أن نقوله حاليا".

وتابع أن طبيعة الإصابات ودرجة خطورتها "متفاوتة" لدى الجرحى الخمسة. وفتحت الشرطة تحقيقا وطلبت من السكان "البقاء في الداخل".