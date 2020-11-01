مئات الأشخاص يهاجمون عناصر شرطة في فرانكفورت

أعلنت شرطة مدينة فرانكفورت في ألمانيا الأحد أن عناصر شرطة تعرضوا لهجوم مساء السبت من جانب حشد يضمّ بين 500 و800 شخص، من دون سبب واضح.

وبدأت أعمال العنف نحو الساعة 22,45 عندما بدأ أشخاص برمي حجارة وعبوات مياه وبيض على سيارة شرطة كانت تمرّ من أمامهم.

واتّخذت المواجهات منحى عنيفا بشكل سريع. وأوضحت الشرطة في بيان نُشر الأحد أن حشداً يضمّ بين 500 و800 شخص "لا يحترمون التوصيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ" تجمّعوا لمهاجمة مركز رئيسي للشرطة في المدينة بالبيض وعبوات المياه.

وأشارت الشرطة إلى توقيف تسعة أشخاص ثمّ الإفراج عن ثمانية منهم لعدم وجود أدلة ضدهم. وأعلن قائد شرطة فرانكفورت جيرهارد بيريسويل أنها الليلة الثانية التي تشهد صدامات مع مجموعات يبدو أنها "تتجمع بشكل عفوي ضد الشرطة"، مضيفاً أنه لا يمكن التساهل مع مثل هذا السلوك.