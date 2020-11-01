آلاف البرتغاليين يحتفلون بعيد القديسين على وقع تدابير وقائية صارمة لمكافحة تفشي كورونا

احتفل آلاف البرتغاليين بعيد جميع القديسين لتذكر أحبائهم الذين فقدوهم، لكن احتفالات هذا العام اختلفت عن سابقاتها بسبب التدابير الوقائية لمكافحة تفشي كورونا التي قضت بإغلاق بعض المقابر وفرض قيود على زياراتها من بينها تحديد عدد الزوار بخمسة أشخاص على الأكثر وفرض ارتداء الكمامات.

وعيد جميع القديسين هو من بين الأعياد الكاثوليكية الرئيسية ويُحتفى به في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام. في اليوم التالي، تُقام عادة الصلوات على أرواح الموتى وتتم زيارة المقابر