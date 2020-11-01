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المملكة المتحدة

شاهد: روبوت يضمن احترام التباعد الاجتماعي في معرض للفنون في لندن

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بقلم:  يورونيوز
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روبوت يرحب بالزائرين في معرض لوبستيروبوليس للفنون في لندن. 2020/10/29
روبوت يرحب بالزائرين في معرض لوبستيروبوليس للفنون في لندن. 2020/10/29   -   حقوق النشر  كيرستي وغلسورث/أ ب
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يتيح روبوت استخدم في معرض "لوبستيروبوليس" للفنون في لندن زيارة آمنة للوافدين، تقيهم مخاطر عدوى الإصابة بكوفيدـ19، فالمعرض الذي ينظمه فنان موسيقى البوب البريطاني فيليب كولبرت يمكن زيارته مباشرة، أو عن بعد بواسطة الحاسوب أو الهاتف، عن طريق روبوت قادر على أخذك في جولة تتفاعل خلالها مع الزائرين. ويقول كولبرت إن الفكرة خامرته خلال فترة الإغلاق الذي فرض بسبب انتشار الوباء، وإن التجربة يمكن أن تمثل حلا مستقبليا للمحافظة على التباعد الاجتماعي، في حالة الضرورة.