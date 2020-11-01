شاهد: روبوت يضمن احترام التباعد الاجتماعي في معرض للفنون في لندن

يتيح روبوت استخدم في معرض "لوبستيروبوليس" للفنون في لندن زيارة آمنة للوافدين، تقيهم مخاطر عدوى الإصابة بكوفيدـ19، فالمعرض الذي ينظمه فنان موسيقى البوب البريطاني فيليب كولبرت يمكن زيارته مباشرة، أو عن بعد بواسطة الحاسوب أو الهاتف، عن طريق روبوت قادر على أخذك في جولة تتفاعل خلالها مع الزائرين. ويقول كولبرت إن الفكرة خامرته خلال فترة الإغلاق الذي فرض بسبب انتشار الوباء، وإن التجربة يمكن أن تمثل حلا مستقبليا للمحافظة على التباعد الاجتماعي، في حالة الضرورة.