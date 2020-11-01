شاهد: انتشال مراهق من تحت الأنقاض في أزمير

انتشلت فرق البحث والإنقاذ التركية العاملة في المباني المنهارة في أزمير يوم السبت الشاب إنسي أوكان من تحت أنقاض مبنى سكني مدمر بعد زلزال قوي في بحر إيجه في اليوم السابق أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل.
أظهر مقطع فيديو من هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية الطواقم الطبية تحمل أوكان على نقالة بعد انتشاله.
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