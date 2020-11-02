وفيات فيروس كورونا في فرنسا تتجاوز 400 والبلاد تسجل أعلى معدل إصابات يومية

ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الساعات ال24 الاخيرة إلى 418، ليتجاوز العدد الإجمالي 37435 منذ بدء الأزمة الصحية في آذار/مارس، بحسب معطيات نشرتها مؤسسة الصحة العامة الإثنين.

يعد هذا سابع أعلى عدد وفيات تم الإبلاغ عنه في العالم.

كما ازداد عدد المصابين بالوباء الذين نقلوا إلى غرف الإنعاش أو العناية المركزة بشكل حاد، مع استقبال 430 حالة جديدة في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3721 مصابا.

كما سجلت 52518 إصابة جديدة بكوفيد -19 في غضون 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي منذ أن بدأت البلاد في إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

يشغل مرضى وباء كوفيد-19 الآن أكثر من 70 ٪ من وحدات العناية المركزة في فرنسا، وهي نسبة تضاعفت في غضون أسبوعين.

وفرضت الحكومة الفرنسية إغلاقاً جديداً، وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم لمدة شهر على الأقل لإبطاء تسارع الإصابات بالفيروسات، واستثنت المدراس وبعض الأعمال.