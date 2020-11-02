شاهد: الدب السيبيري "بويان" والنمر البنغالي "خان" يتنبأن بالفائز في الانتخابات الأمريكية

ككل موعد انتخابي أمريكي يبدع المتتبعون للسياسة الأمريكية في كيفية التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية التي من المقرر آن تجري في الثالث من الشهر الجاري. وقبل حوالي 48 ساعة من بداية عملية التصويت المباشر الرسمية بدأت التوقعات بالفائز في الظهور في أغلب الدول. ولعل اللجوء للحيوانات للتكهن بالفائز في الانتخابات الأمريكية تبقي الأكثر شعبية.

في حديقة الحيونات في سيبيريا بروسيا، كانت التوقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن نهائية بعد أن اختار كل من الدب السيبيري "بويان" والنمر البنغالي "خان" بطيخة بايدن. عملية التكهن جد سهلة حيث يقدم لكل حيوان بطيخة رسم عليها وجه المرشحين وبطيخة المرشح التي يختارها الحيوان يكون الرابح في الانتخابات المقبلة.

العديد من العمليات المشابهة لهذه أقيمت في العام 2016، وشملت عدة حيوانات من مختلف الأحجام ،انقسمت التوقعات بين فوز هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، في الأخير فصلت صناديق الاقتراع التي منحت الفوز لدونالد ترامب.