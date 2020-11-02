شاهد: مناصرون لترامب يلاحقون إحدى حافلات بايدن الانتخابية في تكساس

ندد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الأحد بإقدام عدد من مناصري منافسه الجمهوري دونالد ترامب على ملاحقة إحدى حافلات حملته الانتخابية على طريق سريع في تكساس، في حادثة أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" أنه يحقق فيها.

ويُظهر مقطع فيديو على تويتر مجموعة سيارات كان يُلوّح مَن بداخلها بأعلام مؤيدة لترامب.

وعملت مجموعة السيارات تلك على اعتراض حافلة لبايدن والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس، وحاولت إبطاء حركتها.

وقال مسؤولون ديمقراطيون إن الحافلة التي تقل المرشحة لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس ويندي ديفيس، قد أوقَفَت رحلتها وألغت مؤتمراً صحافياً واثنين من الفعاليات الانتخابية التي كان مخططا لها، وذلك على خلفية "مخاوف تتعلق بالسلامة".

ونشر ترامب في وقت متأخر السبت مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر يُصوّر تلك الحادثة، وكتب "أنا أحبّ تكساس". وقال بايدن لمؤيديه في فيلادلفيا "لم نر شيئاً كهذا في السابق. على الأقل لم يكن لدينا رئيس يعتقد أن هذا شيء جيد".

وأضاف أن نجل الرئيس، دونالد ترامب جي آر، حضّ مؤيّدي والده على "مواصلة الأمر" والعثور على مكان وجود بايدن هاريس ومعاملتها بالطريقة نفسها كما حصل في تكساس.

وتابع بايدن "أصدقائي الأعزاء، نحن لسنا هكذا. نحن أفضل بكثير من ذلك".

وأكد مكتب الإف بي آي في سان أنطونيو لوكالة فرانس برس الأحد أنه يحقق في الحادثة التي تعرضت لها الحافلة، دون مزيد من التفاصيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات، لكن لم يُعرف ما اذا كان أيّ من المشاركين في ما حصل مسلحين.

وخلال تجمّع حاشد في ميشيغان، قال الرئيس الجمهوري إنّ المتظاهرين في تكساس حاولوا "حماية" الحافلة الديمقراطية.

وأضاف "أترون كيف حاول أناسنا (..) حماية هذه الحافلة أمس". وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت على الطريق السريع آي-35 جنوب غربي أوستن عاصمة الولاية.