تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين في فيينا في بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تليغرام.

وجاء في البيان أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه أمس (الاثنين) مقاتل من الدولة الإسلامية بمدينة فيينا".

وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء أن الشرطة نفّذت 18 عملية دهم واعتقلت 14 شخصا في إطار تحقيقاتها بشأن عملية إطلاق النار الدامية في فيينا.

وقال في مؤتمر صحافي متلفز "نُفّذت 18 عملية دهم في فيينا و(ولاية) النمسا السفلى واعتقل 14 شخصا".

وأكد الوزير عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الهجوم الدامي الذي وقع وسط فيينا نُفّذه أكثر من مهاجم واحد.

وقال إن المواد المصوّرة التي اطلعت عليها الشرطة "لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان".

نجح في خداعنا

وأشار الوزير النمساوي إلى أن منفذ الاعتداء في فيينا نجح في "خداع" برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

وفي نيسان/ابريل 2019 حكم منفذ الهجوم بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه الى سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية، ولكن تم الإفراج عنه في شكل مبكر الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين.