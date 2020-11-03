شاهد: سيارات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في موسكو

بمساعدة أجهزة استشعار خاصة وتقنية الليدار (الكشف عن الضوء وتحديد المدى) في الأعلى، تحدد السيارة ذاتية القيادة الأجسام القريبة وتتخذ قرارات مستقلة حول مسار حركتها على الطرقات التي يمكن مراقبتها على الشاشة الداخلية. هذه السيارات تقوم في شوارع موسكو في روسيا بتوصيل طلبات البقالة للزبائن.

يوضح راميز ماميدوف، الشريك المؤسس لمشروع مووف للسيارات ذاتية القيادة "المسار على الشاشة الداخلية للسيارة يوضح لنا إلى أين نحن ذاهبون، ومحيط خريطتنا، ويمكنك رؤية سيارات أخرى تسير على الطريق الموازي".

ولأن روسيا تحظر المركبات ذاتية القيادة، لجأت الشركة إلى حل وسطي يمكنها من العمل في البلاد من خلال التعامل مع مهندسين لمرافقة السيارات ذاتية القيادة.

استخدامت شركة مووف سيارة كيا سول Kia Soul كنموذج أساسي في المشروع، لكن المطورين يقولون إنه من السهل تثبيت التكنولوجيا على أي مركبة، بما في ذلك الشاحنات، في غضون يومين فقط.

ويقول ماميدوف "يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتسيير السيارة، كما هو الحال في أي مكان آخر. وبدون الذكاء الاصطناعي، لن تعمل السيارة على الإطلاق. يسمح الذكاء الاصطناعي للسيارة بتحويل مسارها واتخاذ القرار".

تأسست مووف قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الشركة سوق نقل البضائع التي تمثل حاليا قطاعا واعدا تستخدم فيه إمكانات كبيرة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.

يعد هذا المشروع فرصة لاختبار السيارات المستقلة في ظروف حركة المرور الحقيقية خلال المهمات اللوجستية لتسليم البضائع من نقطة إلى أخرى.

تمكنت مووف من توقيع عقد شراكة مع سلسلة المحلات التجارية VkusVill لاختبار مركبات التسليم ذاتية القيادة. ويأمل الشريكان في تحديد ما إذا كانت السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تساعد بطريقة ما شركات النقل أو تجعل عمليات التسليم أسرع في مناطق معينة.

وفقًا للبيانات التي قدمتها رابطة شركات التجارة عبر الإنترنت، تضاعفت التجارة الإلكترونية في روسيا منذ بداية الوباء، بما في ذلك تجارة التجزئة ومحلات البقالة. ومع ذلك، فإن رئيس الرابطة أرتيوم سوكولوف يشك في أن المركبات ذاتية القيادة ستصبح مسؤولة عن عمليات تسليم التجزئة قريبا.