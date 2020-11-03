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الولايات المتحدة الأمريكية

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تتابعون معنا التغطية المباشرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
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صورة   -   حقوق النشر  يورونيوز
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00:06
يثير مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي الجدل في الولايات المتحدة مرة أخرى يوم الانتخاب، حيث غرد صورة له ةهو يرتدي قميص سيدعم نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته السناتور كامالا هاريس. وكتب كومي، الناقد الصريح للرئيس ترامب، الذي أقاله من منصبه في العام 2017: "صوتوا لبلدكم".
03.11.2020
23:55

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي


ارتكب المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الثلاثاء هفوتين محرجتين، إذ أخطأ التعريف بإحدى حفيداته وقدّم لحشد من مناصريه ابنه بو، علماً أنّ الأخير توفي في العام 2015.
وجاءت تصريحات بايدن في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبّراً للصوت. وقال بايدن "أقدمّ إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثر منكم في انتخابه سناتوراً عن ديلاوير. أقّدم إليكم حفيدتي ناتالي"، محتضناً حفيدته الأخرى فينيغان.
وعندما أدرك هفوته، حاول تصحيح ما بدر منه قائلاً "آه لا مهلاً، ليست (الحفيدة) المقصودة"، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي. وناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل المرشّح الديمقراطي الذي توفي قبل خمس سنوات. ويُكثر بايدن من ارتكاب الهفوات، وغالباً ما ينتقد منافسه الرئيس دونالد ترامب قدراته الذهنية.
وكانت علاقة بايدن بابنه بو متينة، وهو غالباً ما تحدّث عنه وأثنى عليه في خطابات حملته الانتخابية. وبو مدّعٍ عام سابق في ديلاوير، وهو كان عسكرياً احتياطياً في الجيش الأمريكي وأُرسل إلى العراق، وبدا أنّ مستقبله سيكون واعداً إلى أن أصيب بسرطان الدماغ وتوفي جرّاءه.
 
03.11.2020
23:17
03.11.2020
23:16

6 ولايات تحدد الرئيس الأمريكي المقبل 

تحتدم معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية االتي انطلقت اليوم لكن حفنة من الولايات الرئيسية هي التي ستحسم نتيجة السباق بين الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب.

كل الولايات المتأرجحة هذه السنة، التي يمكن أن تقلب من معسكر الى آخر، فلوريدا وبنسيلفانيا وميشيغان وكارولاينا الشمالية وويسكنسن وأريزونا، كان فاز فيها دونالد ترامب في انتخابات 2016 وبينها أربع ولايات صوتت للديموقراطي باراك اوباما في عام 2012.

يتقدم الديمقراطي جو بايدن بفارق معدله 3,2 نقاط في الولايات التي ستشهد تنافسا حادا، بحسب استطلاع اجراه معهد "ريل كلير بوليتيكس". اذا صوتت الولايات الــ 44 المتبقية كما فعلت قبل أربع سنوات، فان بايدن يمكن ان يغير معطيات أكبر معركتين، فلوريدا وبنسيلفانيا، ويفوز.

بنسيلفانيا

الولاية مسقط رأس بايدن وهي الأهم في المنطقة المعروفة ب"حزام الصدأ" وتشمل مناطق في شمال وسط الولايات المتحدة شهدت عقودا من التراجع الصناعي. تدفق متطوعون من حملة ترامب إلى الولاية حيث يتوجّهون من منزل لآخر حتى في ضواحيها.

وتضم بنسيلفانيا عدة مناطق تحمل أهمية اجتماعية واقتصادية. وخصص فريق حملة بايدن، التي التزمت بالقواعد الصحية لمنع تفشي كوفيد-19 عبر تنظيم فعالياتها الأساسية عبر الإنترنت، مبالغ كبيرة لنشر إعلانات سياسية في الولاية. 

وستصوت المدن الكبيرة في بنسليفانيا بكثافة لبايدن فيما الغرب الريفي ومناطق الوسط المحافظة ملتزمة بترامب. أما الضواحي ومناطق شمال الشرق فستكون حاسمة.

وبحسب معدل استطلاعات ريل كلير بوليتكس يتقدم بايدن بفارق 4,3 نقاط مئوية.

ميتشيغان

فاز ترامب في 2016 في ميشيغن بفارق ضئيل، والمعركة تحتدم هذا العام في الولاية. زار ترامب الولاية التي تضم البحيرات العظمى للتأكيد على سعيه لإعادة القيم الأمريكية لكن همّ الناخبين هو تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد وإدارة الرئيس لأزمة الوباء.

وكثيرا ما تصادمت الحاكمة الديموقراطية للولاية غريتشن ويتمر مع الرئيس، وأغضبت قراراتها بفرض إغلاق إلزامي، المحافظين. ونظم متظاهرون يحملون أسلحة نارية تظاهرات أمام مبنى حكومة الولاية هذا الصيف، وتم مؤخرا اعتقال أعضاء في مجموعة يمينية على خلفية التخطيط لخطف الحاكمة.

وبحسب معدل استطلاعات ريل كلير بوليتيكس يتقدم بايدن بفارق 6,1 نقطة مئوية فيها.

ويسكونسين

اختارت الديمقراطية  هيلاري كلينتون عدم القيام بحملة في الولاية المعروفة بانتاج الألبان في 2016، وعاقبها الناخبون على ذلك. هذا العام ركز الديمقراطيون على ويسكنسن وأعلنوا عن إقامة مؤتمرهم الوطني فيها رغم إجرائهم التجمع فيما بعد على الانترنت بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

قام كل من ترامب وبايدن بحملة في تلك الولاية التي زارها أيضا نائب الرئيس مايك بنس ومرشحة بايدن لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

وبحسب معدل استطلاعات ريل كلير بوليتيكس يتقدم بايدن بـ6,6 نقطة مئوية.

فلوريدا 

هي أكبر الولايات المتأرجحة وتمثل ركيزة منطقة "حزام الشمس" الممتدة في الجنوب وجنوب الغرب الأمريكي والتي تتزايد فيها الكثافة السكانية، وتشتهر بالزراعة والصناعات العسكرية وتضم أعدادا كبيرة من المتقاعدين.

يصعد الجمهوريون دفاعاتهم هناك، فيما يتهمهم الديمقراطيون بقمع الأصوات وخصوصا في مجتمعات أصحاب البشرات الملونة. وستكون شريحة الناخبين من دول أميركا الجنوبية بالغة الأهمية، وتظهر الاستطلاعات ميلهم لتأييد الديموقراطيين أقل مما كانوا عليه في 2016.

ويعتبر غالبية الخبراء فلوريدا بمثابة جدار نار لترامب، ففي حال اختراقه يخسر ترامب على الأرجح مقعد البيت الأبيض.  وبحسب معدل استطلاعات ريل كلير بوليتيكس يتقدم بايدن بـ0,8 نقطة مئوية.

كارولاينا الشمالية 

فاز ترامب بهذه الولاية المحافظة تقليديا بفارق ثلاث نقاط قبل أربع سنوات، لكن الحزبين يقران الآن بتقارب السباق. وحاكم الولاية ديموقراطي يتمتع بشعبية أشيد بإدارته المتوازنة للوباء.

نظم الجمهوريون مؤتمرهم الوطني في الولاية لكنه بنهاية الأمر عقد في غالبيته على الانترنت.

وبحسب معدل استطلاعات ريل كلير بوليتيكس يتقدم بايدن هنا بـ0,3 نقطة مئوية.

 أريزونا 

لطالما كانت أريزونا لعقود معقلا للجمهوريين، لكن الناخبين فيها يتغيرون مع تزايد أعداد المتحدرين من دول أميركا اللاتينية، وتدفق مواطنين من كاليفورنيا الأكثر ليبرالية. ويثمن الناخبون المحافظون جهود ترامب في فرض قيود على الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

لكن ترامب أضر بحظوظه بالإساءة تكرارا إلى سمعة السناتور الراحل جون ماكين، الذي كان يمثل أريزونا، وهو ما يزال يرخي بثقله على سياسات الولاية. وأعلنت أرملة ماكين، سيندي، تأييدها لبايدن.

وبحسب معدل استطلاعات ريل كلير بوليتيكس يتقدم بايدن بـ1,1 نقطة مئوية في الولاية.

03.11.2020
23:02
من جهته لعب المرشح الديمقراطي جو بايدن نفس الورقة على تويتر وكتب "اليوم هو فرصتك الأخيرة للتصويت في هذه الانتخابات. إذا لم تكن قد صوتت مبكرًا، فأنا بحاجة إلى التصويت اليوم والبقاء في السباق. ديمقراطيتنا على المحك". 
03.11.2020
22:54

الرئيس دونالد ترامب يدعو الأمريكيين للخروج والتصويت عبر تغريدة في تويتر

غرد ترامب قبل نحو ساعة وطلب من الأمريكيين الخروج للتويت وكتب ترامب "اخرج وصوّت! تحت إدارتي، ينمو اقتصادنا بأسرع معدل على الإطلاق بنسبة 33.1٪. سيكون العام المقبل أعظم عام اقتصادي في التاريخ الأمريكي!
03.11.2020
22:37

تعرف على سير العملية الانتخابية الأمريكية

1/ من هي الهيئة الناخبة في الولايات المتحدة؟

 
ليلة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وبكلمة "جميل" وصف دونالد ترامب حديث العهد في معترك السياسة فوزه المفاجئ على منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة.
وليست تفاصيل الفوز بهذا الوضوح.
فوزيرة الخارجية السابقة حصلت على قرابة ثلاثة ملايين صوت أكثر مما حصل عليه منافسها الجمهوري.
لكن بفوزه الضئيل في ولايات حاسمة تخطى ترامب عتبة 270 صوتا الضرورية من أصوات الهيئة الناخبة للفوز بمقعد البيت الأبيض.
ومع اقتراب استحقاق 3 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يتواجه فيه مع الديموقراطي جو بايدن، فإن قواعد هذا النظام المبهم، وإن كان برأي البعض عفا عليه الزمن، تعود إلى الواجه.

2/ ما الحاجة إلى هيئة ناخبة؟ 

يلتقي أعضاء الهيئة الناخبة وعددهم 538 في عواصم ولاياتهم مرة كل أربع سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز.
يتعين على مرشح رئاسي أن يحصل على الغالبية المطلقة من اصوات الهيئة، أي 270 من 538 صوتا، للفوز.
ويعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.
وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس وفق نظام اعتبروه غير ديموقراطي.
ورفعت الى الكونغرس على مر العقود مئات المقترحات لاجراء تعديلات او لالغاء الهيئة الناخبة، الا ان ايا منها لم يمر.
وعاد النقاش مجددا مع فوز ترامب. وفي حال كان سباق 2020 مثيرا للقلق، فسيتجدد الحديث بالتأكيد عن الهيئة الناخبة.

3/ من هم كبار الناخبين الـ538؟ 

غالبيتهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، وهوياتهم غالبا غير معروفة للناخبين.
لكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم).
لكاليفورنيا مثلا 55 من كبار الناخبين، ولتكساس 38. أما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل آلاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينغ فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار.
ويمنح الدستور الولايات حرية ان تقرر آلية اختيار كبار الناخبين. في كافة الولايات باستثناء نبراسكا وماين، المرشح الذي يفوز بغالبية الاصوات يحصل على اصوات جميع كبار الناخبين.

4/ مؤسسة مثيرة للجدل

في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 فاز ترامب ب306 من أصوات كبار الناخبين. ووقع ملايين الأميركيين الساخطين على عريضة تدعو كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه. لكن المساعي باءت بالفشل في غالبيتها، لأن عضوين فقط في تكساس التزما بالدعوة ما ترك ترامب مع 304 اصوات.
وندد الجمهوريون بالخطوة بوصفها محاولة بائسة من نشطاء رافضين قبول الهزيمة.
والوضع الاستثنائي في 2016 المتمثل بخسارة الاقتراع الشعبي ورغم ذلك الفوز بالانتخابات، لم يكن غير مسبوق. فخمسة رؤساء سابقين وصلوا إلى البيت الأبيض بهذه الطريقة.
وكان أولهم جون كوينسي ادامز عام 1824 أمام أندرو جاكسون. وقبل فترة غير بعيدة شهدت انتخابات 2000 التباسا كبيرا بين جورج دبليو بوش والديموقراطي آل غور.
وكان غور فاز بفارق 500 ألف صوت عن بوش على المستوى الوطني، لكن عندما فاز بوش بأصوات فلوريدا ارتفع مجموع أصوات الهيئة الناخبة إلى 271 ما حسم الرئاسة لصالحه.

5/ عملية تصويت حقيقية ام مجرد اجراء شكلي؟ 

لا شيء في الدستور الأميركي يرغم كبار الناخبين على التصويت باتجاه أو بآخر. وإذا كانت بعض الولايات ترغمهم على احترام نتائج التصويت الشعبي وامتنعوا عن ذلك، يمكن معاقبة "غير النزيهين" بغرامة.
لكن في 2020 قضت المحكمة العليا أنه بإمكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت، بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع بحسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.
بين 1796 و2016، أعطى 180 من كبار الناخبين أصواتهم إلى غير المرشح الرئاسي أو نائبه الفائز بالولاية. لكن الناخبين الرافضين لنتائج التصويت لم يؤثروا أبدا على النتيجة النهائية لهوية الرئيس المقبل.

 6/ موعد اجتماع الهيئة الناخبة 

يجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم في 14 كانون الأول/ديسمبر لاختيار رئيس ونائب رئيس. وذلك التاريخ حدده القانون الأميركي الذي ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم إثنين بعد  ثاني يوم أربعاء في كانون الأول/ديسمبر".
في 6 كانون الثاني/يناير 2021 يثبت الكونغرس الفائز بالرئاسة الذي يؤدي اليمين في 20 كانون الثاني/يناير.
03.11.2020
22:19

ترامب: "من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات

 اعتبر دونالد ترامب الثلاثاء أن "من حق (الأمريكيين) أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن. وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون بولاية فرجينيا "يتعين أن يكون هناك موعد، والموعد هو الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر." وأضاف "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر".
وكان ترامب يشير بشكل رئيسي إلى معارضته لرفض المحكمة العليا الأميركية التدخل في قرار يسمح لبنسلفانيا بمواصلة فرز الأصوات البريدية التي يتم تسلمها حتى ثلاثة أيام بعد الاقتراع. وجاء القرار بسبب تعقيدات لوجستية ناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى سيل من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد. وتعتبر بنسلفانيا ولاية متأرجحة مهمة في الاقتراع الرئاسي.
الرئيس دونالد ترامب يتحدث في مقر حملته يوم الانتخابات
وكل من ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن عقدا فيها مرارا تجمعات انتخابية في الأيام الماضية. وقال ترامب "لا يمكن جعل هذه الأمور تتأخر لعدة أيام وربما لأسابيع" وذلك فيما يدلي الأمريكيون في أنحاء الولايات المتحدة بأصواتهم ومع أكثر من 100 مليون شاركوا في الاقتراع المبكر. وأضاف "لا يمكن القيام بذلك. العالم بأسره ينتظر. هذا البلد ينتظر لكن العالم بأسره ينتظر". وردا على سؤال عما إذا كان قد كتب خطاب الفوز أو الإقرار بالخسارة، أجاب ترامب بالنفي، وقال "الفوز سهل ... الخسارة ليست سهلة أبدا -- ليس بالنسبة الي".
03.11.2020
22:14
03.11.2020
22:11

أكثر من مئة مليون أمريكي قاموا بتصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية 

أدلى أكثر من مئة مليون أمريكي بأصواتهم في شكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد ل"يو اس إيلكشن بروجكت". واظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي ارسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الاجمالي للبطاقات في انتخابات 2016.
وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19. وقبل أربعة أعوام، قام 57 مليون ناخب بتصويت مبكر بحسب موقع "يو اس ايلكشن اسيستنس كوميشن". وفي تكساس، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الاجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.
ويؤكد معسكر ترامب من دون أن يظهر أدلة على أن التصويت عبر البريد يسهل تزوير النتائج، مؤكدا أن انصاره سيتوجهون بأعداد كبيرة الثلاثاء الى مراكز الاقتراع للرد على استطلاعات الرأي التي ترجح فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

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