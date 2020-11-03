هولندا: إدانة رجل أرسل تهديدات بالقتل لوريثة العرش

حكمت محكمة هولندية اليوم الثلاثاء على رجلٍ أرسل تهديدات بالقتل إلى الإبنة الكبرى لملك هولندا، الأميرة أماليا، بالسجن ثلاثة أشهر وإخضاعه لعلاج نفسي.

وأدانت محكمة مقاطعة أوفرايسل على الرجل البالغ من العمر 32 عاماً، بإرسال تهديدات عبر تطبيق "أنستغرام"،إلى الأميرة أماليا وريثة العرش في المملكة الهولندية البالغة من العمر 16 عاما وإلى أحد أصدقائها.

وأوضح القاضي في المحكمة، فان فو، أن الرجل المدان أرسل تهديدات بالاغتصاب والقتل إلى الأميرة أماليا، كما أرسل تهديدات إلى صديق لها.

وأشار القاضي فان فو في بيان نشره على الشبكة العنكبوتية، إلى أن المحكمة خلصت إلى أن المدان قد تملّكه هوسٌ مرضي اتجاه العائلة الملكية وخاصة للأميرة أماليا.

وقالت المحكمة إن المدعى عليه اعتقل من قبل الشرطة العسكرية خارج القصر السابق للعائلة المالكة في عام 2017 وقال حينها إنه كان على موعد مع أماليا ، التي تحمل لقب أميرة أورانيا، هذا لم يتم الكشف عن هوية الرجل بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.