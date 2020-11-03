نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه الكشف عن كورونا عن طريق السعال

توصل الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه الكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد عبر السعال.

وأظهر النموذج قدرته على التفريق بين نبرات السعال المختلفة بين البشر، وهي التي تقدم مؤشرات على إصابة كل منهم بالفيروس من عدمها.

وقال الباحثون إنه إذا أمكن دمج هذا النموذج بأجهزة مثل الهواتف الذكية، فسيمكنه العمل كأداة بسيطة وفعالة ومجانية للكشف عن المصابين بكوفيد-19 بسهولة.

وقام عمل الباحثين بالمعهد على كيفية تغيير الإصابة بالفيروس لنبرات المصابين بها، وهو تغير طفيف لا يمكن سماعه بالأذن المجردة.

ويقول بريان سوبيرانا، كبير الباحثين بالمشروع: "إن أصوات الكلام والسعال تتأثر بالأحبال الصوتية والأعضاء المحيطة بها".

ويضيف: "هذا يعني أيضاً أن الأشياء التي نستمدها بسهولة من الكلام الطليق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلتقطها ببساطة من السعال، بما في ذلك أشياء مثل جنس الشخص، أو لغته الأم ، أو حتى الحالة العاطفية. هناك في الواقع مشاعر متأصلة في كيفية السعال".

وتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على ألف ساعة من الحديث البشري، ثم على مجموعة بيانات من الكلمات المنطوقة في حالات عاطفية مختلفة، ثم على قاعدة بيانات للسعال لاكتشاف التغيرات في أداء الرئة والجهاز التنفسي للأشخاص أصحاب الحالات الصحية المختلفة.

وبعد تجربته على حوالي 2,500 شخص، تمكن النموذج من الكشف عن 97,1% من مصابي كوفيد-19 الذين لديهم أعراض و100% من الأشخاص المصابين دون أعراض.

ويسعى مطورو النموذج إلى استخدامه بشكل أساسي في الكشف عن وعزل الأشخاص المصابين بالفيروس دون أعراض.