تسجيل أكثر من 11 مليون إصابة بكوفيد-19 في أوروبا

سُجّلت رسمياً أكثر من 11 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، وفق وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الثلاثاء عند الساعة 13,30 ت غ.

وأُعلن ما لا يقلّ عن 11,008,465 إصابة و284,148 وفاة في القارة. وسُجّلت قرابة نصف الإصابات في الدول الأربع الأكثر تضرراً في أوروبا وهي روسيا (1,673,686) وفرنسا (1,466,433) وإسبانيا (1,240,697) وبريطانيا (1,053,864).

في المجمل، أُحصيت 46,998,445 إصابة و1,206,930 وفاة في العالم.

جدل جديد في فرنسا حول العزل

بعد الجدل وتغيير المواقف بشأن فتح المتاجر واجهت الحكومة الثلاثاء مشكلة جديدة حول فرض العزل مجدداً مع إعلان حظر تجول في باريس سرعان ما تم نفيه.

ومنذ بدء تطبيق تدابير العزل الجمعة تم تسطير 14 ألف محضر ضبط من أصل 100 ألف عملية مراقبة في البلاد كما أعلن المتحدث باسم الحكومة و"نظراً لهذه الأوضاع سنعيد فرض حظر تجول في باريس وربما في ليل دو فرانس".

وبعد دقائق نفت الحكومة ذلك بالقول إن مثل هذا الإجراء "لم يتقرر بعد في هذه المرحلة". وأعلن وزير الصحة أن "الأرقام الأولية "تفيد باحترام العزل" الذي اعيد تطبيقه الجمعة.

فحوص سريعة في ليفربول

سيطبق في مدينة ليفربول (شمال بريطانيا) برنامج لكشف الإصابة بكوفيد-19 قد يتم توسيعه لمواكبة رفع تدابير العزل في حال نجاحه، في سابقة في بريطانيا.

واعتباراً من الجمعة سيقترح على سكان المدينة ال500 ألف والذين يعملون فيها إجراء فحوص منتظمة وسريعة لكشف الإصابة سواء ظهرت عليهم عوارض أو لا.

نقل مرضى كورونا

في فرنسا يتوقع نقل مرضى كوفيد-19 من هو دو فرانس (شمال) إلى ألمانيا "في الأيام المقبلة" مع عمليات إجلاء إلى مناطق فرنسية أخرى كما أعلن الثلاثاء فريديريك فالتو رئيس اتحاد المستشفيات في فرنسا.

وأوضح أن "الضغوط كبيرة جدا في بعض المناطق" وخصوصا اوفيرنيه-رون-الألب وهو دو فرانس.

وكان وزير الصحة أشار الإثنين إلى "نقل 40 مريضا الأسبوع الماضي".

تراجع السياحة في إسبانيا

شهدت إسبانيا، ثاني وجهة سياحية عالمية، تراجع عدد الزوار الأجانب بـ75% على عام خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 وفقا لأرقام رسمية نشرت الثلاثاء.

ولم تستقبل إسبانيا، وهي من الدول الأكثر تضرراً بالوباء، سوى 16,8 مليون سائح بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر مقابل 67 مليونا في الفترة نفسها من عام 2019.