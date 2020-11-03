تشرين الأول/أكتوبر 2021 موعداً لأول انتخابات نيابية في تاريخ قطر

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء أنّ انتخابات مجلس الشورى، الهيئة السياسية الاستشارية، ستنعقد في تشرين الأول/اكتوبر العام المقبل، في أول انتخابات عامة في الدولة الخليجية الثرية.

ويقدّم مجلس الشورى، غير المنتخب حاليا، المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.

وستكون انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2019 أول انتخابات عامة في قطر رغم أن الشيخ تميم لم يذكر تفاصيل بشأن من سيسمح له بالتصويت ومن سيكون قادراً على الترشح لأحد مقاعد المجلس.

وسبق أن أدلى قطريون بأصواتهم بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات محلية لمجالس بلدية.

وقال الأمير مفتتحاً دورة جديدة للمجلس غير المنتخب "انتخابات مجلس الشورى ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003".

وأضاف "نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

وتم تأجيل انتخابات المجلس التي ينص عليها دستور العام 2004 مراراً.

وشهدت قطر إصلاحات حذرة في قضايا مثل الديمقراطية وحقوق العمال وتمثيل المرأة منذ وصول الشيخ تميم إلى السلطة في 2013.

وقال تميم في خطابه "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة".

وتابع "ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه".