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شاهد: عشرات ملايين الناخبين الأمريكيين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافد عشرات ملايين الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع في نيويورك وكارولينا الشمالية وفرجينيا وميشيغان وبنسيلفانيا وغيرها من الولايات الأمريكية الأخرى للاختيار بين الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها الولايات المتحدة وسط انقسام حاد.

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