ترامب بعد هجوم فيينا: "الهجمات الشرّيرة" يجب أن تتوقف

ندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العمل الإرهابي الشرير" الذي شهدته النمسا مساء الإثنين حين أطلق مسلّحون النار في ستّة مواقع في وسط فيينا مما أسفر عن 3 قتلى على الأقلّ و14 جريحاً، نصفهم بحالة حرجة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "نصلّي من أجل سكّان فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا. هذه الهجمات الشرّيرة ضدّ الأبرياء يجب أن تتوقّف. الولايات المتّحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضدّ الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرّفون".