عدد سكانها 12 شخصاً.. انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية من قرية ديكسفيل نوتش

أدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية.

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي يصوت سكانها كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح الثلاثاء.