شاهد: ناخبون أمريكيون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في فلوريدا وميشيغان

اصطف الآلاف من الناخبين الأمريكيين اليوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المنتظرة التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي ولاية فلوريدا، أطلق سائقو السيارات من مناصري بايدن أبواق سياراتهم وحملوا لافتات عليها صوره واسمه ترويجاً للتصويت له.

وتحدى الناخبون من مناصري ترامب في ولاية ميشيغان البرد القارس لمساندته بالمقار الانتخابية المختلفة.