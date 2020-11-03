الانتخابات الرئاسية الأميركية: ترامب يعلن "النصر" وحملة بايدن تعتبر تصريحات الرئيس "فاضحة"محادثة
حقوق النشر AP Photo/Evan Vucci-
تقاطر عشرات ملايين الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم وسط انقسام حاد غير مسبوق بينهم لاختيار رئيس بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اللذين يعدانهم برؤيتين على طرفي نقيض للولايات المتحدة.
وتستعدّ البلاد لليلة طويلة من ترقب النتائج. وتبدو عملية الاقتراع أقرب الى استفتاء على أكثر رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين إثارة للجدل.
وفي ختام ولاية رئاسية من أربع سنوات خارجة عن المعايير وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19، أدلى أكثر من مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة قبل موعد الانتخابات الثلاثاء لتجنب الوقوف في طوابير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ما يدل إلى احتمال تسجيل مشاركة قياسية.
09:56
فريق حملة بايدن الانتخابية يعتبر تصريحات ترامب "غير مسبوقة" و"فاضحة"
09:01
بايدن يفوز في ولاية أريزونا في أول انتكاسة لترامب (إعلام)
فاز جو بايدن بولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي تعتبر عادة معقلا للجمهوريين وكان فاز فيها الرئيس دونالد ترامب في 2016، كما أوردت وسائل إعلام الأربعاء.
وتأتي هذه النتيجة التي اعلنتها شبكة "فوكس نيوز" و"اسوشييتد برس"، لولاية أريزونا التي تقدم 11 من أصوات كبار الناخبين، بعد خطاب القاه ترامب في البيت الأبيض وأعلن فيه فوزه في الانتخابات رغم استمرار فرز الأصوات.
08:25
ترامب يعد جمهوره بـ"احتفالات كبيرة" من البيت الأبيض
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه في طريق الفوز بالانتخابات الرئاسية، ذاكراً نصره في تكساس وفلوريدا وغيرهما من الولايات. ووعد ترامب جمهوره بـ"احتفالات كبيرة" واصفاً الفوز في فلوريدا بالرائع.
وقال ترامب إنه في طريقه للفوز في الولايات الأخيرة التي من شأنها أن تحسم نتيجة الانتخابات من بنسيلفانيا وميشيغان وجورجيا.
وأنهى ترامب كلامه وقال "ماضون للفوز بالانتخابات وفي الواقع لقد فزنا بها حقاً".
08:08
224 صوتا لبايدن و213 لترامب
يتواصل فرز الاصوات الثلاثاء لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مع توقع ليلة طويلة قبل حسم النتائج.
تصل النتائج تباعا مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن الى فوز الجمهوري في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها في 2016.
وفاز بايدن في 18 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن.
وذلك يعطي بايدن حتى الآن 224 صوتا في المجمع الانتخابي وترامب 213.
ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في هذا المجمع.
07:09
ترامب يفوز بولاية تكساس
06:49
ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات (أ ف ب)
06:47
جو بايدن يؤكد أنه ماضٍ في "الطريق الصحيح" للفوز في الانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
طالب المرشح الديمقراطي جو بايدن مناصريه بـ"التحلي بالصبر" معبراً عن ثقته بنتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن في كلمة سريعة "أنا متفائل بالنتيجة"، مضيفاً أنه "واثق" من النتيجة في أريزونا و"لديه شعور إيجابي فعلاً" بالنسبة إلى مجرى الأمور في ويسكونسن وميشيغان.
وأنهى بايدن كلامه قائلاً "سنفوز بهذه الانتخابات".
06:41
دونالد ترامب يفوز بولاية فلوريدا وبايدن بمينيسوتا
فاز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في فلوريدا الولاية الحاسمة لإعادة انتخابه والتي كان خصمه الديمقراطي جو بايدن يأمل في انتزاعها منه، حسب شبكات "فوكس" و"إن بي سي" و"سي إن إن".
كما فاز الرئيس الجمهوري في ولاية أيوا بينما فاز الديمقراطي بولاية مينيسوتا، حسب وسائل الإعلام الأميركية.
وتسمح فلوريدا لدونالد ترامب بالفوز ب29 من أصوات كبار الناخبين. وقد جلبت له ولاية أيوا ستة آخرين من كبار الناخبين ليصل مجموع ناخبيه إلى 168 ناخبا على الأقل. من جانبه، حصل بايدن على 223 ناخبا، بما في ذلك مينيسوتا.
ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية أصوات 270 من كبار الناخبين.
06:24
جو بايدن سيلقي كلمة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش (فريق حملته الانتخابية)
أعلن فريق حملة جو بايدن أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية سيتحدث في الساعة 05,30 ت غ الأربعاء من مقره الرئيسي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير حيث يخوض منافسة حادة جدا ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ولم يقدم فريق حملة جو بايدن (77 عاما) مزيداً من التفاصيل حول الخطاب المتوقع بينما ما زالت نتائج ولايات أساسية عديدة متوقعة بينها أريزونا وبنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن.
06:05
ترامب يفوز بأوهايو إحدى الولايات التي شهدت منافسة قوية في الانتخابات (إعلام)
فاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في أوهايو إحدى ولايات "حزام الصدأ" التي شهدت منافسة قوية وكان فاز فيها عام 2016 وتعتبر مهمة للفوز بولاية ثانية على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأعلنت شبكتا "فوكس نيوز" و"إن بي سي نيوز" فوز ترامب بهذه الولاية الواقعة في الوسط الغربي الأميركي.