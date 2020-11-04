حملة بايدن: سنحارب محاولات ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الأمريكية

أكدت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن أنها ستحارب مساعي عملة الرئيس دونالد ترامب للذهاب على المحكمة العليا لمنع جدولة بطاقات اقتراع.

وفي بيان نشرته الحملة، قالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن الانتخابية، إن تصريحات ترامب بنيته الذهاب إلى المحكمة العليا، وأنه يريد وقف التصويت، مشينة وغير مسبوقة وغير صحيحة.

وقالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن: "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز الصحيح للأصوات، فلدينا فرق قانونية جاهزة للتحرك للمواجهة، وسوف ننتصر".

ولم يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية 2020، حيث ما تزال مئات الآلاف من الأصوات لم تفرز بعد، مع العلم أن نتيجة الانتخابات تتوقف على عدد قليل من الولايات، مثل وسكنسون، وبنسلفاينا وميشيغين وجورجيا ونورث كارولاينا.

وكان ترامب، المنتهية ولايته قد قال إنه سيطرح قضية الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا في البلاد.

ومن غير الواضح ما الذي يقصده ترامب بذلك في الوقت الذي يستمر فيه فرز الأصوات بشكل روتيني بعد يوم الانتخابات، حيث تضع كل ولاية قواعدها الخاصة بشأن موعد انتهاء عد الأصوات.

وقال ترامب في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء: "سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية... نريد أن يتوقف كل التصويت''.

لكن فعلاً التصويت انتهى بحسب ما تشير إليه وكالة أسوشييد ترس، وما يجري الآن هو عد وفرز الأصوات، ولن تحسب أصوات الغائبين التي ختمت بعد يوم الانتخابات في أي من الولايات الأمريكي.