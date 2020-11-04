ألمانيا قلقة من "وضع متفجر جداً" بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

عبرت ألمانيا عن قلقها "من وضع متفجر جداً" في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات كما أعلنت وزيرة الدفاع الأربعاء.

وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب-كارنباور لشبكة "تسي دي إف" إن نتيجة هذه الانتخابات "لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات" محذرة من "أزمة دستورية في الولايات المتحدة".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن العلاقات بين برلين وواشنطن "مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية" في ظل رئاسة ترامب مضيفة "هذه الصداقة أكبر من مجرد مسألة الإدارة الحالية في البيت الأبيض"، وقالت "في المستقبل يجب أن نبذل المزيد من الجهود من أجل مصالحنا الخاصة، في ألمانيا وخصوصا مع الأوروبيين الإخرين".

وأغرق ترامب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات فيما لا يزال فرز الأصوات مستمرا وحيث يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.