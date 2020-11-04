كاني ويست يعترف بخسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اعترف مغني الهيب هوب كاني ويست وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث حصرت المنافسة بينهما.

ونشر ويست صورة على حسابه في تويتر، يظهر فيها مع خارطة للولايات الأمريكية، بتعليق "كاني 2024" كتلميح إلى استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان ويست قد نشر صورا عدة خلال إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع، وعلق على إحداها:"الله جيد، أصوت اليوم للمرة الأولى في حياتي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا لشخص أثق به جدا.. أنا".

وقد حصل ويست على نحو 50 ألف صوت من 12 ولاية.

وما يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات ميشيغان وويسكنسون وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وآلاسكا، لتحديد هوية الفائز برئاسة الولايات المتحدة، بين المتنافسين ترامب وبايدن، ويتقدم حتى الآن الأخير على الرئيس الحالي بنحو 25 صوتا، وعليه الحصول على 32 صوتا آخر ليحسم تصويت المجمع الانتخابي له، للفوز بالرئاسة.