فرنسا: نتيجة الانتخابات الأميركية لن تؤثر على التجارة مع أوروبا

أكد وزير المالية الفرنسي الأربعاء أنه لن يكون لنتيجة الانتخابات الاميركية تأثير يذكر على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أن واشنطن لن تتخلى على الأرجح عن موقف المواجهة سواء فاز دونالد ترامب أم خسر.

وقال الوزير برونو لومير لإذاعة راديو كلاسيك "دعونا لا نخدع أنفسنا. الولايات المتحدة لم تكن شريكا ودودا لدول أوروبية منذ سنوات".

وأضاف "إن اختار الأميركيون جو بايدن أو دونالد ترامب الليلة أو غدا، لن يغير شيء في هذه الحقيقة الاستراتيجية" معتبرا أن "القارة الأميركية فصلت نفسها عن القارة الأوروبية".

وفرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية على سلع بمليارات الدولارات من الواردات الأوروبية في السنوات الأربع الماضية، بعد اتهامات لترامب عن عوائق غير عادلة بحق شركات أميركية تحاول التنافس في أسواق القارة.

واستهدفت إدارته أيضا الصين وقالت إنها تسببت أيضا في انخفاض العجز التجاري الأميركي بمنع سلع أميركية حتى مع التصدير بشكل كبير إلى الولايات المتحدة.

وقال لومير "أساسا، التغيير الوحيد في التفكير الأميركي هو ما يتعلق بالصين، علاقاتهم بالصين وبآسيا ككل".