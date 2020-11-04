ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. وتويتر يعلق على تغريدته ويحذفها

في الوقت الذي ما تزال فيه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضبابية، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أنه يحرز تقدما، وملمحا إلى أن الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات، وأنه لن يسمح لهم بفعل هذا.

كما قال في التغريدة إنه من غير الممكن أن يدلي أحد بصوته بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وكان ترامب قد قال في تغريدة سابقة إنه سيلقي كلمة، مرفقا عبارته بـ "فوز كبير".

هذا وقام تويتر قد حجب تغريدة ترامب وعلق عليها بأن المحتوى فيها قد يكون مضللات بسير العملية الانتخابية.

على هامش الانتخابات.. مجلس الشيوخ

وانتزع الديمقراطيون أول مقعد لهم في مجلس الشيوخ في كولورادو الثلاثاء من الجمهوريين الذين استعادوا بعيد ذلك مقعدا آخر في ولاية ألاباما، وهو أمر مهم في معركتهم للاحتفاظ بالأغلبية المحافظة في مجلس الشيوخ.

في الوقت نفسه، احتفظ الديمقراطيون الأميركيون بالأغلبية في مجلس النواب وعززوها، حسب وسائل الإعلام الأميركية. وحاليا يسيطر الجمهوريون على 53 من مقاعد مجلس الشيوخ المئة.

وجرى التنافس على 35 مقعدا الثلاثاء. والسيطرة على مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي من أهم الرهانات في الانتخابات الأميركية. ويفترض أن ينتزع الديمقراطيون أربعة مقاعد لاستعادة أغلبية مجلس الشيوخ، أو ثلاثة إذا فاز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لأن نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس يمكنها في هذه الحالة، وفق الدستور، التصويت لحسم الاقتراع على أي قضية ينتهي بالتساوي.

وذكرت قناتا "فوكس نيوز" و"ان بي سي" أن الديمقراطيين فازوا بأربعة أو خمسة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ حيث يشغلون حاليا 232 مقعدا من أصل 435.