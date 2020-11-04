شاهد: القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني عند حاجز للتفتيش في نابلس

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلق النار نحوهم بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي أصدر بيانا جاء فيه أن عناصر من القوات الإسرائيلية كانوا في نقطة عسكرية مجاورة للمخرج الجنوبي لمدينة نابلس.

وأظهر شريط مصور بث على موقع تويتر أحد عناصر القوات الإسرائيلية يطلق عدة طلقات نارية من سلاحه، على سيارة متوقفة عند الحاجز العسكري.

ولم تعرف هوية الفلسطيني الذي قتل، غير أن الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاتر نشر على صفحته في موقع تويتر صورة للفلسطيني، الذي تم استهدافه بعشر رصاصات على ما يبدو من خلال الصورة، ويبدو أن الأمر الذي لم يتأكد بعد، يتعلق بالنقيب في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بلال عدنان رواجبة.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها رصدت الفلسطيني يخرج من المدينة مسلحا بمسدس، حين أطلق النار عليهم فردوا بدورهم بإطلاق النار فقتلوه. وقالت القوات الإسرائيلية إنه لم يصب أي عنصر من عناصرها.

وتتعرض القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ 1967 إلى هجمات باستمرار في الأراضي الفلسطسنية، يلجأ فيها شبان فلسطينيون غالبا إلى استخدام الأسلحة البيضاء، وقد أضحى استخدامهم للأسلحة النارية بنسبة أقل.