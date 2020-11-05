الانتخابات الرئاسية الأميركية: بايدن يتقدم على ترامب والمنافسة "ملتهبة" في جورجيا ونيفادا

لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة الخميس بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.

تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

وفي بنسيلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة، يلعب التصويت عبر البريد دوراً أساسياً كذلك وجميع الاحتمالات واردة حتى لو كانت صعبة. بايدن نفسه قال يوم أمس عندما تحدث "إلى كل الأميركيين لا إلى جمهوره فقط"، إن هناك 78 بالمئة من الأصوات التي لم تفرز بعد في بنسيلفانيا لصالحه.

وهذا قد يفسر انحسار الفارق بين الخصمين في تلك الولاية إلى نحو 2.6 بالمئة بعد فرز 89 بالمئة من الأصوات.

وكان بايدن قال أمس إنه خاض الحملة الانتخابية كديمقراطي، ولكنه سيكون رئيس الجميع في حال صدقت توقعاته. وقال أيضاً إنه يعتقد أنه سيفوز بعد الانتهاء من فرز الأصوات، مشدداً على ضرورة احترام القانون و"تهدئة النفوس".

وإذ يقول بايدن ذلك، فلأن ثمة إشارات إلى عدم رضا ترامب بنتيجة الانتخابات، فالأخير رفع ثلاث دعاوى قضائية متعلقة بعمليات الفرز، مطالباً بالتوقف عن فرز الأصوات في الولايات حيث لا زال يتقدم بفارق بسيط (جوجيا وشمال كارولاينا) وبإعادة الفرز في الولايات التي حسمت لبايدن مثل ويسكونسن وميشيغان.

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