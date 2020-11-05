الخارجية الفرنسية تندد بتصريحات إردوغان "العنيفة" والتي "تحض على الكراهية"

ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، اليوم، الخميس، بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قائلاً إنها تصريحات "عنيفة" و"تتسم بالكراهية" بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وذكر كبير الدبلوماسيين الفرنسيين مجدداً احتمال اللجوء إلى فرض عقوبات على أنقرة، قائلاً إن تصريحات الرئيس التركي صارت متكررة وغير مقبولة، في إشارة إلى حملة إردوغان على فرنسا ولا سيما على رئيسها إيمانويل ماكرون على خلفية موقفه المدافع عن نشر رسوم الكاريكاتور.

وفي سياق الانتخابات الرئاسية الأميركية قال لودريان إن تجب إقامة "علاقة جديدة عابرة للأطلسي" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.