مقتل أردنية وابنها على يد مدمن مخدرات في الولايات المتحدة

قتلت سيدة أردنية وابنها في هجوم مسلح، شنه مدمن مخدرات، في ولاية نيفادا الأمريكية، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأدرنية.

وقال المتحدث:"هنالك معلومات أولية غير مؤكدة من سفارة الأردن في واشنطن بوقوع جريمة قتل في كاليفورنيا أدت إلى مقتل سيدة أردنية وابنها، السفارة تتابع لمعرفة تفاصيل الحادث".

وبحسب المعلومات المتوفرة لديه، من خلال التحقيقات الأولية، فإن الجاني وهو أحد جيران الأسرة الأردنية، اعتقد أنها تقدمت بشكوى ضده، بخصوص تعاطيه المخدرات والإزعاج المتكرر، فاقتحم الشقة وفتح النار على الأم وابنتها وخادمة من جنسية أخرى، ما أدى إلى وفاة الأم والخادمة.

وبحسب النسخة الإنكليزية لموقع "رؤيا"، فإن السيدة تدعى ديانا حواتمة وتبلغ من العمر 39 عاماً، وابنها جوزيف 12 عاماً، والابنة وعمرها 16 عاما وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتها بالمستقرة.

وتشير التحقيقات الأولية أن المشتبه به اسمه جيسون نيو بورن، وعمره 38 عاماً، وحددت الشرطة مكان المشتبه به، حيث كان يختبئ خلف سيارة موجها مسدسه إلى رأس الصبي، ما تسبب بمتقله جراء تبادل إطلاق النار.

وقال الفايز إنه على تواصل مع السلطات في لاس فيغاس ومع الأسرة لتقديم الدعم.