هل تعرف كم ألف صوت حصد كاني ويست خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

بعدما أثار استغراباً وسخرية لدى البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، يبدو مغني الراب كاني ويست ماضياً في مشروعه إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد نحو 60 ألف صوت الثلاثاء.

وقد صوّر المغني البالغ 43 عاما نفسه وهو يدلي بصوته في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك "للمرة الأولى" في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوته "لشخص أثق به حقا... أنا".

وعلى الصور التي نشرها، يظهر اسمه على ورقة التصويت مكتوباً بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ حيث يملك مزرعة من الولايات الأميركية الـ12 التي تأهل فيها رسمياً للمنافسة كمرشح مستقل.

وأظهر كانييه ويست طموحه في إعادة الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، من خلال تغريدة مقتضبة كتب فيها "كاني 2024". وبيّنت أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية أن كانييه ويست المصاب باضطرابات ثنائية القطب ودعت زوجته في تموز/يوليو إلى "التعاطف والشفقة" حياله، لم يحصد سوى 0,4 % من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتا الريفية.

وقد حقق أعلى عدد أصوات في ولاية تينيسي جنوب البلاد التي فاز فيها دونالد ترامب، إذ حصد ما يقرب من 10 آلاف و200 صوت. وبعدما دعم دونالد ترامب بعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أعلن كاني ويست ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام في اليوم الوطني الأميركي في الرابع من تموز/يوليو.

غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته لناحية الصحة النفسية ومدى جديته في هذه الخطوة.

وكان مغني الهيب هوب وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اعترف أمس بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث حصرت المنافسة بينهما.

وما يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات ميشيغان وويسكنسون وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وآلاسكا، لتحديد هوية الفائز برئاسة الولايات المتحدة، بين المتنافسين ترامب وبايدن، ويتقدم حتى الآن الأخير على الرئيس الحالي بنحو 25 صوتا، وعليه الحصول على 32 صوتا آخر ليحسم تصويت المجمع الانتخابي له، للفوز بالرئاسة.