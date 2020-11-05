كوفيد-19: عدد قياسي من الإصابات في الولايات المتحدة في 24 ساعة وأبرز المستجدات العالمية

كوفيد-19: عدد قياسي من الإصابات في الولايات المتحدة في 24 ساعة وأبرز المستجدات العالميةمحادثة
سجلت الولايات المتحدة الأميركية رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.
ولا يزال الفيروس ينتشر في أوروبا بكثافة، وتتخذ السلطات إجراءات متفاوتة لمكافحته. وسجلت فرنسا خلال 24 ساعة أمس أكثر من أربعين ألف إصابة و385 وفاة ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس 38.674.
وتوازياً مع تقدم انتشار الوباء في بريطانيا وبلجيكا أعلنت الصين إنها ستمنع دخول المسافرين إليها من تلك الدولتين إلى أراضيها، فيما أعلنت إيطاليا أنها ستفرض حظر تجول بدءاً من ليل الخميس-الجمعة.
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نحو 100 ألف إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية (جونز هوبكنز)
سجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء حوالى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.