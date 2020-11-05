ماكرون يعلن مضاعفة عدد قوات الأمن التي تنتشر على الحدود الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس، مضاعفة عدد قوات الأمن التي تراقب الحدود الفرنسية، رافعاً بذلك عددها من 2400 عنصر إلى 4800 عنصر.

ويقول ماكرون إنه قرر مضاعفة العدد من أجل مكافحة الإرهاب والتهريب، وأيضاً الهجرة غير الشرعية، قائلاً إن السبب الأساسي وراء القرار هو ارتفاع منسوب التهديد بعد الهجمات الأخيرة، بما فيها هجوم نيس.

وجاء كلام ماكرون خلال زيارة قام بها إلى الحدود الفرنسية-الإسبانية.