فيديو: توقيف مقدم تلفزيوني هندي شهير للاشتباه بصلته بحادثة انتحار

أعلنت شرطة مدينة بومباي الهندية الأربعاء توقيف المقدم التلفزيوني أرناب غوسوامي المعروف بدعمه للحكومة، وهو أحد مؤسسي قناة "ريبابليك تي في" الإخبارية، للاشتباه بصلته بحادثة انتحار وقعت في 2018.

وقال المسؤول في الشرطة سودهير أناندراو تاواري لوكالة فرانس برس إن المقدم التلفزيوني "أوقف بتهمة التحريض على الانتحار في قضية تعود للعام 2018".

ولقي توقيف غوسوامي تنديد أعضاء في الحكومة القومية الهندوسية في نيودلهي. وتحدث وزير الشؤون الخارجية سوبرحمنيام جايشانكار عبر تويتر عن "هجوم على حرية الصحافة"، فيما رأى وزير الإعلام براكاش جافاديكار أن ما حصل "لا يشبه طريقة التعامل المطلوبة مع الصحافة".

ويدير ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي، ائتلاف حزبي معارض للحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي. ويُتهم الحزب منذ زمن بالتضييق على الإعلام.

وقد نقلت قناة "ريبابليك تي في" التي يديرها غوسوامي، مباشرة عملية التوقيف التي أثارت تظاهرات من أنصار الحزب الحاكم، مع مطالبات بإعلان حال الطوارئ في الولاية.

وذكرت معلومات صحافية أن التوقيف حصل على خلفية انتحار مهندس ديكور كان قد عمل مع غوسوامي واتّهم في رسالة هذا الأخير مع شخصين آخرين بعدم دفع مستحقاته البالغة 54 مليون روبية (726 ألف دولار).