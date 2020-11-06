تغطية مباشرة لآخر مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعمليات الفرز في الولايات الخمس الفاصلة

إلى أين وصلت عملية فرز الأصوات في الولايات الخمس الفاصلة؟

لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الخميس بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز. تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات 253 إلى 264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض. ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

وبذلك تبقى خمس ولايات:

أريزونا بـ 11 مقعدا

حصل جو بايدن على 50,3 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الشعبي، في مقابل 48,3 لصالح ترامب، بفارق 58 ألف صوت بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات. وقدّرت محطة "فوكس" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء أن المرشح الديمقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، إذ اعتبرا من المستحيل أن يتدارك الرئيس تأخره. لكن فضلت وسائل إعلام أخرى على غرار "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين. ورجحت السلطات المحلية أنه لا يمكن إنهاء الفرز قبل الجمعة.

جورجيا بـ 16 مقعدا

تم فرز 98 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد وتصوت عادة للجمهوريين. ويتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكن الفرق يتراجع تدريجا ليصل 3486 صوت فقط عن جو بايدن، واستقرت النسب عند 49,4 بالمئة في مقابل 49,23 بالمئة على التوالي.

نيفادا بستة من الناخبين الكبار

تم فرز 89 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون العام 2016. يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49,4 بالمئة من الأصوات حتى الآن في مقابل 48,5 بالمئة لدونالد ترامب. والفارق أقل من 11500 صوت.

عملية فرز الأصوات الانتخابية