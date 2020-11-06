أنثى نمر سُرقت في فرنسا سنة 2019 "نجم متعجرف" في هولندا

يبدو أن أنثى نمرا أسود سُرقت من حديقة في شمال فرنسا سنة 2019 تمضي أياماً سعيدة في محمية للسنّوريات في هولندا حيث تتصرّف فعلا مثل "نجم متعجرف".

وروى روبرت كروييف من مؤسسة الأسد الواقعة شمال هولندا "إنها كانت خائفة جدّاً في البداية، مثل كلّ الحيوانات المدجّنة التي تصلنا، لكنها باتت اليوم تتصّرف فعلا مثل نجم متعجرف، كما لو كانت محور العالم".

وكانت أنثى النمر التي أطلق عليها اسم "أكيلا" قد استحالت بطلة لقصّة مليئة بالتطوّرات في أيلول/ سبتمبر 2019.

وهي تصدّرت عناوين الأخبار بعدما شوهدت هائمة على سطح مبنى في شمال فرنسا. وكان عمرها أنذاك لا يتخطى بضعة أشهر وقد خرجت من نافذة الشقّة التي وضعت فيها قبل أن يمسك بها عناصر الإسعاف.

ووضعت موقتاً في حديقة حيوانات ريثما تنقل إلى هيئة تعنى بالحيوانات المدجّنة لكنّها تعرّضت للسرقة.

وفي كانون الثاني/ يناير، اتّصلت "هولندية تدعى بيتي" بجمعية كروييف التي تؤوي 35 حيواناً من السنّوريات في وهولندا و13 أسداً في إفريقيا، قائلة إن "أحد أصدقاء صديقها كان يتجوّل مع نمر أسود في سيارته".

وبعد مناقشات على المستوى الوزاري بين هولندا وفرنسا، حصلت الجمعية على الضوء الأخضر لرعاية النمر.

وتجري راهنا تحاليل للحمض النووي للتأكد بشكل قاطع من أن أنثى النمر هذه هي تلك المسروقة في فرنسا، بحسب ما أفادت النيابة العامة في ليل (فرنسا) وكالة فرانس برس.