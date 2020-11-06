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غواتيمالا

شاهد: الإعصار إيتا يخلف عشرات القتلى وخسائر مادية كبيرة في دول أمريكا الوسطى

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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شارع غمرته المياه في أعقاب إعصار إيتا في هندوراس
شارع غمرته المياه في أعقاب إعصار إيتا في هندوراس   -   حقوق النشر  أ ب
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أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي الخميس أنّ أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكّان أصليون من جرّاء انهيارات أرضية تسبّب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدّته الآن إلى منخفض استوائي.

وقال غياماتي خلال مؤتمر صحفي في مدينة بويرتو باريوس (شمال غرب) "في الصباح كان لدينا أربعة قتلى. الحصيلة الآن تتجاوز الخمسين قتيلاً".

وأودى الإعصار خلال اجتياحه نيكاراغوا بشخصين هناك وبشخص في هندوراس المجاورة. وكانت العاصفة قد ضربت بلدات فقيرة للسكان الأصليين على طول الساحل عندما وصلت اليابسة وتسببت بهطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة من أمريكا الوسطى.

وكتب وزير البنية التحتية في نيكاراغوا أوسكار موخيكا "الكثير من الأشجار اقتُلعت، وحركة المرور تأثرت بشدة".

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