قالت السلطات الأمريكية إن رجلا كان في منزله في مقاطعة مارتن من ولاية فلوريدا، عندما اعتقد أن دخيلا اقتحم بيته حتى باب غرفة النوم، فاطلق النار على الشخص ليتضح فيما بعد أنه لم يكن سوى زوجته الحامل. وقال الرجل للشرطة إنه لم يلاحظ أن زوجته لم تكن داخل الغرفة.

بعد ذلك اتصل الرجل وهو في حالة جنونية بالشرطة، وأعلمها بأنه اطلق النار على زوجته عن طريق الخطإ.

من جانبها قالت الشرطة إن الرجل قدم إفادة معمقة لما حدث، جاء فيها أنه استيقظ في منتصف الليل حين سمع بوجود حركة شخص ما في المنزل، فذهب للتحقق من الأمر حتى وصل الردهة، حيث رأى ملامح شخص فأطلق تجاهه النار، ولسوء الحظ اتضح أنها زوجته.

وقد نقلت المرأة إلى المستشفى حيث توفيت ، وهي حامل في الشهر السادس، وقد استطاع الأطباء من إنقاذ حياة الجنين.

ووصفت السلطات القضية بالكابوس وقالت إن التحقيق جار، مشيرة إلى أن طفلا يبلغ من العمر عامين كان موجودا في المنزل لحظة إطلاق النار، وإنه لم يصب بأذى.