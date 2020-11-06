تويتر يحجب تغريدات ترامب واحدة تلو الأخرى.. والرئيس يقول "خرجت عن السيطرة"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، إن تويتر "خرج عن السيطرة" بعدما قامت المنصة بحجب عدّة تغريدات له منذ بدء عمليات الفرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبررت تويتر حجب التغريدات بالقول إنها التي لا تمتثل لمعايير المنصة. وفي حالة ترامب حجبت مؤخراً تغريدات عدّة "قد تؤثر على مسار الانتخابات لأنها تحتوي على معلومات مضللة".

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر إن الشركة الأمريكية "خرجت عن السيطرة والفضل بذلك يعود إلى الهبة الحكومية المرتبطة بالفصل 230" (من قانون آداب الاتصالات المشرع في 1996).

حرب قديمة

الحرب بين تويتر (خاصة) وترامب ليست جديدة فالرئيس المنتهية ولايته سعى إلى تعديل الفصل المذكور وهو يسمح للجميع بنشر ما يشاء طالما أن النشر لا يضلل عملية سياسية أو اجتماعية كالانتخابات.

ويرى مراقبون أن ترامب نفسه استفاد كثيراً من تويتر والفصل 230، إذ عبّر في الماضي عن كلّ أفكاره من دون أي رقابة، ذلك أن القانون لا يحاسب المنصات الإلكترونية" على المحتويات التي تنشر فيها.

أي أن القانون، رغم الضغط، لا يحمل المنصات مسؤولية المحتوى فيها إلا في حالات نادرة. ولم تمّ تعديل الفصل المذكور، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التوافق الداخلي، لكانت الرقابة أكبر على المستخدمين، بمن فيهم ترامب.

وترامب يعترض على الجزء الذي يسمح لمنصات الإنترنت بحجب التغريدات.