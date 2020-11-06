شاهد: كوارث ومعجزات بين ليلة وضحاها حول العالم

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هولندا: الحوت المنقذ

في حادث مروع كاد أن يخلف كارثة، انقذت تحفة فنية فجر الاثنين ركاب قطار مترو خرج عن مساره بعد أن تخطى حواجز الأمان عبر محطة De Akkers في Spijkenisse على مشارف روتردام عند حوالي الساعة 00:30. المجسم الفني لحوت عملاق مكنت من وقف القطار الذي علقت نصف عربته الأمامية بذيل الحوت في الهواء على ارتفاع عشرة أمتار فوق الشارع والمياه المحيطة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الرغم من تعرض القطار لأضرار جسيمة، فقد كان خالياً من الركاب حينها. سائق المترو تمكن من الخروج من القطار بنفسه ونقل إلى المستشفى كإجراء احترازي، وفقًا لمتحدث باسم شركة النقل في روتردام، RET، تم التحفظ عليه من قبل الشرطة لاستجوابه وفهم ما حصل.

خدمات الطوارئ تحركت بسرعة في مكان الحادث وحذرت من أن عملية الإنقاذ ستستغرق وقتًا.

تركيا: معجزة الزلزال

انتشل عمال الإنقاذ الأتراك الإثنين طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير، بعد قرابة ثلاثة أيام من الزلزال القوي وقع في بحر إيجه وأودى بحياة 91 شخصاً في تركيا وشخصين آخرين على جزيرة يونانية.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية أن طفلةً تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى. وبثّت وسائل الإعلام التركية مشاهد للطفلة ملفوفة ببطانية أثناء إخراجها وسط تصفيق مجموعة من المسعفين. والطفلة هي من بين 106 أشخاص أخرجوا على قيد الحياة من تحت ركام المباني المدمّرة أو المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب الجمعة محافظة إزمير في غرب تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.

نيكاراغوا المنكوبة

اجتاح إعصار إيتا، أحد أقوى العواصف التي تضرب أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكارغوا الثلاثاء في إحدى أكثر مناطق البلاد فقرا على ساحلها المطل على الكاريبي مسببا أمطارا غزيرة أثارت الخوف من فيضانات مدمرة في المنطقة. وتسبب الإعصار في عدة خسائر بأسطح المنازل وأسقط الأشجار وأعمدة الإنارة وتسبب في فيضانات في المنطقة.

والمناطق الشمالية في نيكاراغوا التي يقطنها السكان الأصليون والموجودة في طريق إيتا مباشرة واحدة من أفقر المناطق في البلاد، حيث يعيش الكثير من السكان في بيوت خشبية.