في ليتوانيا: استبدل سيارتك القديمة بوسيلة نقل صديقة للبيئة

قدمت الحكومة في ليتوانيا عرضا مغريا لمالكي السيارات القديمة الذين يبحثون عن طريقة للتخلص منها، وذلك بمبادلتها مقابل منحة مالية تمكنهم من شراء وسيلة نقل صديقة للبيئة، أو الحصول على بطاقات اشتراك سنوية لوسائل النقل العامة.

وتتراوح قيمة المنحة المالية ما بين 300 يورو لهؤلاء ممن يريدون شراء بطاقة نقل عامة سنوية، أو 700 يورو للمساعدة بشراء دراجة أو سكوتر كهربائية، وتصل حتى 1000 يورو للحصول على دراجة نارية صغيرة.

ومع إعلان الخطة الجديدة تقدم أكثر من 10 آلاف من مالكي السيارات القديمة بطلبات للحصول على المنحة التي خصصت لها الحكومة 5 ملايين يورو عند إطلاقها في شهر مايو - أيار الماضي، ثم تمكنت من إضافة 3 ملايين أخرى في شهر سبتمبر أيلول.

يقول أحد بائعي الدراجات الكهربائية إن الإقبال على شرائها أصبح يزداد بشكل كبير بعد الإعلان عن المساعدة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي دفعت الكثيرين لاستخدام وسائل النقل الشخصية البديلة مثل السكوتر الكهربائي لحفظ مسافات التباعد الاجتماعي عند التنقل قدر الإمكان.