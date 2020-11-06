شاهد: الشرطة تتصدى لمتظاهرين ضد الإغلاق في لندن

خرج المئات من المتظاهرين المناهضين لاجراءات الإغلاق إلى الشوارع بوسط لندن الخميس تزامنا مع دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ. وحاول أعوان الشرطة الذين كانوا يرتدون الكمامات تفريق حشد المتظاهرين محذرين إياهم من أن المظاهرة غير قانونية.
وردد المتظاهرون شعارات مضادة للتدابير التي اصدرتها حكومة بوريس جونسون عقب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد وطالبوا باستعادة الحرية. وتم القبض على العديد من المتظاهرين.
No Comment المزيد من
شاهد: كوارث ومعجزات بين ليلة وضحاها حول العالم
فيديو من الهند.. أهالي قرية جد كامالا هاريس يتمنون لها الفوز
شاهد: محتجون مؤيدون لترامب يطالبون بالتوقف عن فرز الأصوات في ميشيغان
شاهد: دموع وصلوات وغناء أمام المستشفى الذي يتلقى فيه مارادونا العلاج
شاهد: وضع الشموع والزهور في موقع هجوم فيينا الدامي
شاهد: لحظة اعتقال مرشح للرئاسة في أوغندا بعد قبول أوراق ترشحه لمنافسة الرئيس يوري موسيفيني
شاهد.. في باكستان "ممنوع الاقتراب" من البضائع الفرنسية في المتاجر
شاهد: حداد وطني في النمسا بعد أول اعتداء على أراضيها يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية
شاهد: عشرات ملايين الناخبين الأمريكيين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
شاهد: ناخبون أمريكيون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في فلوريدا وميشيغان
شاهد: مظاهرات حاشدة في بنغلادش وإندونيسيا احتجاجا على الرسومات المسيئة للنبي محمد
شاهد: ترامب وبايدن في شوارع مومباي الهندية بفضل أساتذة فنون
آلاف البرتغاليين يحتفلون بعيد القديسين على وقع تدابير وقائية صارمة لمكافحة تفشي كورونا
شاهد: ملك تايلاند يحيي أنصاره ويوجه رسالة إلى المحتجين المطالبين بإصلاح الملكية
شاهد أقوى إعصار في 2020 يضرب الفلبين والسلطات تتحدث عن ظروف كارثية ببعض المناطق
شاهد: اشتباكات في روما بين الشرطة الإيطالية متظاهرين مناهضين للتدابير الصحية
شاهد: مسلمو كندا يقدمون الورود إلى المارة في تورونتو في مبادرة لمكافحة رهاب الإسلام
شاهد: فيضانات تجتاح جزيرة ساموس اليونانية إثر زلزال قوي
شاهد: مسيرة "فخر المثليين" في تايوان الخالية من كورونا
عنف يشوب الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج والمعارضة تعتبر أن الاقتراع "فشل"