شاهد: الشرطة تتصدى لمتظاهرين ضد الإغلاق في لندن

خرج المئات من المتظاهرين المناهضين لاجراءات الإغلاق إلى الشوارع بوسط لندن الخميس تزامنا مع دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ. وحاول أعوان الشرطة الذين كانوا يرتدون الكمامات تفريق حشد المتظاهرين محذرين إياهم من أن المظاهرة غير قانونية.

وردد المتظاهرون شعارات مضادة للتدابير التي اصدرتها حكومة بوريس جونسون عقب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد وطالبوا باستعادة الحرية. وتم القبض على العديد من المتظاهرين.