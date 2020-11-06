اليابان: عيادة خاصة جميع مرضاها من "الدمى"

في عيادة في طوكيو، تسجل سيدة بعناية تفاصيل أحدث مريض يصل إليها: لعبة محشوة على شكل خروف.

تتخصص عيادة ناتسومي في إعادة مجد الدمى والألعاب الأخرى، مما يسعد أصحابها المتعلقين بها مثل يوي كاتو، شابة يابانية في الرابعة والعشرين من العمر التي تقول عن دميتها التي تعرضت للتلف:"كنت أنام معها في المنزل، لذلك أشعر كما لو أنني فقدت كل ذكرياتي إذا اختفت. سأشعر بالوحدة".

وتقول ميناكو هيراياما وهي موظفة تعمل في العيادة : "نتعامل مع الألعاب بعناية، ليس كأداة مثل ساعة اليد، بل كمريض بشري حقيقي. تعامل معها كما لو كانت شيئاً حياً، ولا نتركها في مكان غير لائق، كما تفعلون مع الملابس".