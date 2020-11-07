تغطية مباشرة لآخر مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعمليات الفرز في الولايات الخمس الفاصلة

تغطية مباشرة لآخر مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعمليات الفرز في الولايات الخمس الفاصلةمحادثة
لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة الخميس بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.
تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.
ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.
ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.
أدناه آخر المستجدات عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الجمهوريون يطالبون المحكمة العليا بوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا
قدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر الديمقراطي جو بايدن للنتائج وتأخّر الرئيس دونالد ترامب. وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه. وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن. ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها. وجاء في الالتماس أنّ الحزب الجمهوري يمكن أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في طعن قُدّم قبل الانتخابات حول قرار حكومة الولاية قبول أوراق الاقتراع التي تصل في وقت متأخر. وورد في الالتماس "بالنظر إلى نتائج الاقتراع العام في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قد يُحدّد التصويت في بنسلفانيا هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة". وأضاف "من غير الواضح إن كانت كلّ مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67 تعزل أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر". وخاض الجمهوريّون صراعًا لأشهر ضدّ قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختما بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر وتصل في فترة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة. واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن القرار قانوني، لكن جرى استئناف الحكم في المحاكم الفدرالية وصولا إلى المحكمة العليا. من جهتها، رفضت المحكمة العليا الفدرالية قبول القضية في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وقد كان ينقص المحكمة عضو حينها، ويوجد بها ثمانية قضاة انقسموا بالتساوي بين محافظين وليبراليين. لكنّ المحكمة العليا الأميركيّة قالت حينها إنّها يمكن أن تقبل القضيّة عقب الانتخابات، ويوجد بها حاليًا تسعة أعضاء بعد تعيين ترامب القاضية المحافظة آمي كوني باريت نهاية تشرين الأول/أكتوبر. ولم يوفّر الالتماس الذي قدّمه الحزب الجمهوري أيّ دليل على أنّه لا يجري حاليا فصل أوراق الاقتراع المعنيّة، لكنّه أشار إلى أنّه في غياب تدخّل من المحكمة العليا، يمكن أن تغيّر سلطات الولاية المتخصّصة التوجيهات المقدّمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67. وفي حال قبلت المحكمة القضيّة، فإنّ بمقدورها إبطال نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات. لكن قد لا يُغيّر ذلك شيئًا في نتائج الانتخابات، إذ يحتمل أن يكون عدد الأوراق المعنيّة أقلّ من الأصوات التي يتقدّم بها بايدن على ترامب.
تويتر يضع إشارة على عبارة "الرئيس المنتخب بايدن" ويعتبرها سابقة لأوانها
حملة بايدن: ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة
كلمة مرتقبة لبايدن مساء الجمعة
يتوجه المرشح الديمقراطي للرئاسة بكلمة للأميركيين مساء الجمعة وفق ما أفاد مصدر من حملته وكالة فرانس برس، ويأتي ذلك مع تفوقه حتى الآن على دونالد ترامب في نتائج فرز أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تصف بايدن بـ"الرئيس المنتخب"
وصفت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة جو بايدن بأنّه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة، بعدما تقدّم على منافسه دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسمياً.
مسؤول: ولاية جورجيا الأميركية ستقوم بإعادة تعداد للأصوات
أعلنت ولاية جورجيا الأميركية حيث تحتدم المنافسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، أنّها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية.
حملة ترامب تؤكد أن "هذه الانتخابات لم تنته"
أكد فريق حملة دونالد ترامب الجمعة أن الانتخابات الرئاسية الأميركية "لم تنته بعد"، بينما يبدو جو بايدن على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض بعد تقدمه على الرئيس الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الرئيسية.
وقال مات مورغان أحد المسؤولين في فريق دونالد ترامب، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".
إعلام أميركي: بايدن يتقدم على ترامب في تعداد الأصوات في ولاية بنسلفانيا
ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة أنّ جو بايدن صار متقدماً على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا التي تعدّ رئيسية للمرشح الديمقراطي للوصول إلى البيت الأبيض.