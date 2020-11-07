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الولايات المتحدة الأمريكية

تغطية مباشرة لآخر مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعمليات الفرز في الولايات الخمس الفاصلة

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بقلم:  يورونيوز
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The Supreme Court is seen in Washington, Thursday afternoon, Nov. 5, 2020. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
The Supreme Court is seen in Washington, Thursday afternoon, Nov. 5, 2020. (AP Photo/J. Scott Applewhite)   -   حقوق النشر  J. Scott Applewhite/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة الخميس بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.

تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

أدناه آخر المستجدات عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

06.11.2020
23:48

الجمهوريون يطالبون المحكمة العليا بوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا

قدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر الديمقراطي جو بايدن للنتائج وتأخّر الرئيس دونالد ترامب. وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه. وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن. ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها. وجاء في الالتماس أنّ الحزب الجمهوري يمكن أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في طعن قُدّم قبل الانتخابات حول قرار حكومة الولاية قبول أوراق الاقتراع التي تصل في وقت متأخر. وورد في الالتماس "بالنظر إلى نتائج الاقتراع العام في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قد يُحدّد التصويت في بنسلفانيا هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة". وأضاف "من غير الواضح إن كانت كلّ مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67 تعزل أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر". وخاض الجمهوريّون صراعًا لأشهر ضدّ قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختما بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر وتصل في فترة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة. واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن القرار قانوني، لكن جرى استئناف الحكم في المحاكم الفدرالية وصولا إلى المحكمة العليا. من جهتها، رفضت المحكمة العليا الفدرالية قبول القضية في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وقد كان ينقص المحكمة عضو حينها، ويوجد بها ثمانية قضاة انقسموا بالتساوي بين محافظين وليبراليين. لكنّ المحكمة العليا الأميركيّة قالت حينها إنّها يمكن أن تقبل القضيّة عقب الانتخابات، ويوجد بها حاليًا تسعة أعضاء بعد تعيين ترامب القاضية المحافظة آمي كوني باريت نهاية تشرين الأول/أكتوبر. ولم يوفّر الالتماس الذي قدّمه الحزب الجمهوري أيّ دليل على أنّه لا يجري حاليا فصل أوراق الاقتراع المعنيّة، لكنّه أشار إلى أنّه في غياب تدخّل من المحكمة العليا، يمكن أن تغيّر سلطات الولاية المتخصّصة التوجيهات المقدّمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67. وفي حال قبلت المحكمة القضيّة، فإنّ بمقدورها إبطال نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات. لكن قد لا يُغيّر ذلك شيئًا في نتائج الانتخابات، إذ يحتمل أن يكون عدد الأوراق المعنيّة أقلّ من الأصوات التي يتقدّم بها بايدن على ترامب. 

06.11.2020
20:55

تويتر يضع إشارة على عبارة "الرئيس المنتخب بايدن" ويعتبرها سابقة لأوانها

اعتبر موقع تويتر الجمعة تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه "الرئيس المنتخب" سابقة لأوانها، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية وسط تقدم المرشح الديمقراطي على دونالد ترامب.
ووضع توتير على التغريدات التي تشير إلى نائب الرئيس السابق بلقب "الرئيس المنتخب" ونائبته المرشحة كامالا هاريس على أنها "نائبة الرئيس المنتخب" إشارة تقول إن الفرز لم ينته بعد.
ويمكن قراءة الرسالة التالية "لم تعلن المصادر الرسمية على الأرجح نهاية السباق عند نشرها على تويتر"، أسفل تغريدة نشرها المؤسس المشارك للتحالف الديمقراطي سكوت دوركين واستخدم فيها اللقبين للإشارة إلى بايدن وهاريس.
ويحيل الإشعار إلى رابط يقود إلى آخر الأنباء حول الانتخابات. عمل تويتر وفيسبوك على تأشير منشورات وحجبها أو الحد من انتشارها عندما تتضمن إعلانا سابقاً لأوانه أو هجمات كاذبة على عملية التصويت منذ إغلاق صناديق الاقتراع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وقال موقع تويتر: "مع استمرار فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد، تواصل فرقنا اتخاذ إجراءات بشأن التغريدات التي تعلن الفوز قبل الأوان أو تحتوي على معلومات مضللة حول الانتخابات بشكل عام". وأضاف: "هذا يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية لدينا وتوجيهاتنا الأخيرة حول المس بنتائج الانتخابات".
وضعت إشارة على مزاعم لا أساس لها أطلقها ترامب فيما يتعلق بعملية التصويت وكذلك مزاعم سابقة لأوانها بفوز أي من المرشحين، مع توفير روابط لمصادر موثوقة للمعلومات. جعل إجراء تويتر التعليقات أقل بروزا، وطُلب من المستخدمين الذين يسعون إلى قراءة المنشورات النقر لقراءة التحذير قبل ذلك. 
06.11.2020
20:50

حملة بايدن: ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة 

حذرت حملة جو بايدن الجمعة من أن الرئيس دونالد ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الأميركية.
ويقترب المرشح الديمقراطي بايدن أكثر من الرئاسة الأميركية بعد تقدمه على ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيتين.
لكن ترامب أوضح أنه ليس مستعدا للاقرار بالهزيمة، وأطلق مزاعم لا أساس لها حول عمليات تزوير.
وقال أندرو بيتس الناطق باسم حملة بايدن "كما قلنا في 19 تموز/يوليو، سيقرر الشعب الأميركي نتائج هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماما على مرافقة من يتعدون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض".
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في تموز/يوليو، رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات ونقل السلطة سلميا إذا خسر.
ومع بقاء عشرات الآلاف من الأصوات التي يتعين فرزها، والعديد منها من مناطق ذات أغلبية ديموقراطية، تقدم بايدن بـ9000 صوت على منافسه الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، وفق ما أظهرت النتائج إلى حد الآن.
وستكون ولاية بنسلفانيا وأصوات كبار ناخبيها العشرين كافية لتجاوز بايدن (77 عاما) 270 صوتا في الهيئة الناخبة التي تحدد الفائز في الانتخابات.
ويوم الخميس، قال بايدن للصحافيين في مسقط رأسه في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير إنه "ليس لديه شك" بفوزه في الانتخابات. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أنه مع ترجيح فرصه في الفوز، زاد جهاز الخدمة السرية تدابير الحماية حول نائب الرئيس السابق. 
06.11.2020
19:10

كلمة مرتقبة لبايدن مساء الجمعة 


يتوجه المرشح الديمقراطي للرئاسة بكلمة للأميركيين مساء الجمعة وفق ما أفاد مصدر من حملته وكالة فرانس برس، ويأتي ذلك مع تفوقه حتى الآن على دونالد ترامب في نتائج فرز أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.
ومن المزمع أن يتحدث نائب الرئيس السابق باراك أوباما من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير. 
ولم يعلن جو بايدن (77 عاما) فوزه في السباق الرئاسي، لكن الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي اعتبرت الجمعة أنه من "الواضح" أنه "سيفوز بالبيت الأبيض" ووصفته بـ"الرئيس المنتخب".
06.11.2020
17:09

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تصف بايدن بـ"الرئيس المنتخب"


وصفت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة جو بايدن بأنّه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة، بعدما تقدّم على منافسه دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسمياً.
وقالت بيلوسي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس "هذا الصباح، بدا واضحاً أنّ الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الابيض". وتابعت في مؤتمر صحافي أنّ "الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم".
06.11.2020
16:45

مسؤول: ولاية جورجيا الأميركية ستقوم بإعادة تعداد للأصوات 


أعلنت ولاية جورجيا الأميركية حيث تحتدم المنافسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، أنّها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية.
وقال الوزير في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر في مؤتمر صحافي في اتلانتا، إنّ المنافسة في جورجيا "لا تزال محتدمة"، مضيفاً انّه "في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا". 
وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم جو بايدن بـ1500 صوت في جورجيا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي اعتادت التصويت للجمهوريين منذ العام 1996.
وأضاف رافنسبرغر "العد النهائي في جورجيا (...) له تأثير هائل على البلاد بكاملها".
وتابع "الرهانات كبيرة وأعصاب الجميع مشدودة. لن ندع هذه المناقشات تصرف انتباهنا عن عملنا. سنفعل الأمور بالشكل الصحيح وسندافع عن نزاهة انتخاباتنا".
ولفت إلى أن جورجيا سمحت للمراقبين من الفريقين بمراقبة العد بعدما ادعى ترامب، دون أي دليل، أن التزوير جار في كل أنحاء البلاد.
 
06.11.2020
15:39

حملة ترامب تؤكد أن "هذه الانتخابات لم تنته"


أكد فريق حملة دونالد ترامب الجمعة أن الانتخابات الرئاسية الأميركية "لم تنته بعد"، بينما يبدو جو بايدن على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض بعد تقدمه على الرئيس الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الرئيسية. 

وقال مات مورغان أحد المسؤولين في فريق دونالد ترامب، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".

وحتى الآن لم تعلن أي من وسئل الإعلام الأميركية الكبيرة فوز بايدن.
 
06.11.2020
14:59

إعلام أميركي: بايدن يتقدم على ترامب في تعداد الأصوات في ولاية بنسلفانيا 


ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة أنّ جو بايدن صار متقدماً على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا التي تعدّ رئيسية للمرشح الديمقراطي للوصول إلى البيت الأبيض.
ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ بايدن صار متقدماً بنحو 5,600 صوت على الرئيس الجمهوري، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد. كما أكدت شبكة "سي ان ان" تقدّم بايدن.
06.11.2020
10:41

وسائل إعلام أميركية تعلن تقدم بايدن على ترامب في جورجيا إحدى الولايات الحاسمة 

قالت فوكس نيوز المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشبكة "سي إن إن"، المعارضة له، إن جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات، يتقدم على الرئيس في ولاية جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة مع فرز آخر 1 بالمئة من الأصوات المتبقية. وفي حال فاز بايدن بجورجيا، ستكون حظوظ ترامب للوصول إلى البيت الأبيض شبه معدومة.  
06.11.2020
10:27

بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا إلى 463 صوتاً فقط مع تبقي نحو 1 بالمئة من الأصوات 

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية جورجيا تقلص إلى 463 صوتا فقط لصالح الرئيس الأمريكي.
وذكرت "نيويورك تايمز" إن ترامب يتقدم بـ 2.448.232 مقابل 2.447.769 لبايدن