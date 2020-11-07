بايدن بات على مقربة من البيت الأبيض

يعتزم جو بايدن التوجّه بكلمة إلى الأميركيّين مساء الجمعة، في مؤشّر إلى تصاعد ثقة المعسكر الديمقراطي في الفوز على دونالد ترامب الذي دعا في المقابل منافسه إلى عدم ادّعاء فوزه "بشكل خاطئ" في الانتخابات.

وكتب ترامب على تويتر "ينبغي على جو بايدن ألا يدّعي بشكل خاطئ انتصاره بالرئاسة. يمكنني أنا أيضًا أن أدّعي ذلك. الإجراءات القانونيّة بدأت للتوّ".

وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب.

وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن. ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

ووسط عدم إعلان أيّ من وسائل الإعلام الأميركيّة البارزة فوزَ أحد المرشّحَين، قالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي إنّ "من الواضح" أنّ بايدن يتّجه إلى "الفوز" بالسباق إلى البيت الأبيض.

وتابعت "الرئيس المنتخب بايدن يتمتّع بتفويض قوي ليحكم"، مستخدمةً العبارة التي تُطلق على الفائز في الانتخابات حتّى تولّيه مهمّاته في كانون الثاني/يناير. ويتوجّه نائب الرئيس السابق، بكلمة إلى الأميركيّين مساء الجمعة، وفق ما أفاد مصدر من حملته وكالة فرانس برس.

وكان ترامب أصدر بيانًا هادئًا قطع مع كلامه الغاضب مساء الخميس، التزم فيه بعض المبادئ الكبرى ودعا إلى احترام الشفافية.

ووسط تقدّم عمليّات فرز الأصوات ببطء شديد، انقلب منحى التنافس بين الرجُلين، وصار بايدن خلال النهار متقدّماً على ترامب للمرّة الأولى منذ الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 12 ألف صوت.

وبالنظر إلى تقارب النتائج، لم تُعلِن أيّ وسيلة إعلام أميركية بارزة فوز أحد المرشحين في هذه الولاية الواقعة في الشمال الأميركي الصناعي والتي تمنح 20 ناخباً كبيراً وكان ترامب فاز فيها عام 2016.

وكان متوقّعًا اتّساع الفارق بين المرشّحَين مع تقدّم الفرز للأصوات المرسلة عبر البريد، إذ إنّ 80% تأتي لصالح بايدن.

وفي حال فوز بايدن في بنسلفانيا، سيُصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة أيّاً تكن النتيجة في بقية الولايات.

- إعادة الفرز في جورجيا -

كما أنّ نتائج فرز الأصوات في ولاية جورجيا التي لم يفز فيها أيّ مرشّح أو رئيس ديمقراطي منذ 1992، بدأت صباحاً تميل صوب بايدن، إلى أن ابتعد عن منافسه بأكثر من 1500 صوت.

غير أنّ الوزير في الولاية براد رافنسبرغر قال إنّه "في ظل هامش ضيّق إلى هذا الحدّ، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا". ويحتاج المرشح في السباق إلى البيت الابيض، إلى غالبية من 270 صوتا في الهيئة الناخبة، فيما يحوز بايدن حاليا على ما بين 253 إلى 264 صوتا إذا ما جرى احتساب ولاية أريزونا لصالحه، في مقابل 214 صوتا لترامب.

وبعكس المسار في بنسلفانيا وجورجيا، كان ترامب يستفيد بشكل مباشر في ولاية أريزونا من تمديد عمليات الفرز، إذ كان يلاحق بايدن المتصدر فيها، بما يتهدد المرشح الديمقراطي بخسارة الـ11 ناخبا كبيرا الذين تتيحهم هذه الولاية.

- ترامب معزول أكثر -

كان الرئيس الأميركي جدّد الاتّهامات بحصول عمليّات تزوير، دون أن يقدّم أيّ دليل عليها.

وقال أمام صحافيين في البيت الأبيض "إذا أُحصيت الأصوات القانونية أفوز بسهولة. إذا أحصيت الأصوات غير القانونيّة، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا".

وأكّد فريق حملته الجمعة أنّ الانتخابات الرئاسية "لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أنّ "التقديرات الخاطئة التي تُعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائيّة في أربع ولايات".

وبدا الرئيس الـ45 للولايات المتحدة معزولاً ضمن حزبه، الجمهوري، في ظل ما أطلقه من اتّهامات بأنّه سيكون ضحيّة "سرقة" الانتخابات.

وقال حاكم نيوجيرسي السابق وحليف الرئيس، كريس كريستي، عبر محطة "ايه بي سي"، "لم نسمع الحديث عن أيّ دليل"، محذّرًا من خطر تأجيج التوتّر دون عناصر ملموسة.

وصرّح السناتور ميت رومني الذي كثيرًا ما ينتقد ترامب، أنّ "من الخطأ القول إنّ الانتخابات مزوّرة وفاسدة ومسروقة".

- شكاوى قضائية -

إلا أنّ ترامب حظي بدعم سناتورين بارزين، هما ليندسي غراهام وتيد كروز. وقال الأخير عبر "فوكس نيوز"، "يمكنني أن أقول لكم إنّ الرئيس غاضب، أنا كذلك، والناخبون أيضاً على ما أعتقد".

بدوره، دعا بادين مجدّدًا إلى الهدوء والصبر. وكتب في تغريدة "لن يسلب أحد منّا ديمقراطيّتنا لا اليوم ولا في المطلق".

وقبل ساعات من ذلك، أبدى المرشّح الديمقراطي ثقته بفوزه القريب، خلال كلمة اتّسمت بلهجة رئاسية.

وقال بايدن لصحافيّين في مسقط رأسه ويلمينغتون بولاية ديلاوير "أطلب من الجميع التزام الهدوء. العملية تسير كما يجب والفرز جارٍ وسنعرف النتيجة قريباً جداً، ليس لدينا أدنى شك بأنّه مع انتهاء تعداد الأصوات، سيُعلن فوزنا".

كان ترامب أعلن ليلة الانتخابات أنه فاز وأنه سيحتكم إلى المحكمة الأميركية العليا، لكنه بقي مبهما حول الدوافع.

وفي الواقع باشر محاموه إجراءات قضائيّة عدّة على مستوى الولايات، مطالبين مثلا بإعادة احتساب الأصوات في ويسكونسن. ويرى الديمقراطيّون أنّ هذه الشكاوى لا أساس لها، إلا أنّها قد تؤخّر تأكيد النتائج لأيّام عدّة لا بل لأسابيع.

في الوقت نفسه، أوقفت شرطة فيلادلفيا رجلين بعدما علمت أنه كان يجري الإعداد لهجوم مسلّح على مركز لفرز الأصوات، ما يعكس التوتر الشديد في بلد منقسم للغاية.