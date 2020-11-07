هيلاري كلينتون تحشد المصوتين بعد حملات الجمهوريين لوقف احتساب الأصوات البريدية

أمام المحاولات التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري لإيقاف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت متأخرة إلى مراكز الفرز في الولايات الأخيرة الحاسمة، بدأت هيلاري كلينتون، التي خسرت في انتخابات 2016 أمام ترامب، بدعم مرشح حزبها الديمقراطي جو بايدن، بتغريدات عدة، تطلب فيها من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من خلال البريد، بأن يتأكدوا من أن أصواتهم احتسبت أو ستحتسب.

فقد أعادت كلينتون نشر تغريدة لمارك إلياس، تدعو كل من صوت بالبريد، في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا، أن يتأكد من وضعية تصويته.

وكتبت في تغريدة:"أرجو إعادة التغريد.. لمن صوت من خلال البريد في جورجيا، لديكم حتى الساعة الخامسة من يوم السادس من نوفمبر للتأكد من وضعية أصواتكم، وإصلاح أية مشكلة، تأكدوا من احتساب أصواتكم".

وكانت قد نشرت تغريدة مماثلة في الخامس من نوفمبر، واستبقتها بتغريدة في اليوم الرابع من الشهر الجاري قالت فيها:"سنعرف نتيجة الانتخابات عندما يتم احتساب كافة الأصوات، هكذا تكون الديمقراطية".

وتأتي تغريدات هيلاري بعد محاولات ترامب والحزب الجمهوري إيقاف احتساب الأصوات التي أدلي بها من خلال البريد، ووصلت متأخرة إلى مراكز الاقتراع، وهذا تم من خلال تغريدات عدة لترامب وتصريحات لحملته.

وقد قدم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر الرئيس دونالد ترامب.

وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن.

ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

وجاء في الالتماس أنّ الحزب الجمهوري يمكن أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في طعن قُدّم قبل الانتخابات حول قرار حكومة الولاية قبول أوراق الاقتراع التي تصل في وقت متأخر.

وورد في الالتماس "بالنظر إلى نتائج الاقتراع العام في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قد يُحدّد التصويت في بنسلفانيا هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة". وأضاف "من غير الواضح إن كانت كلّ مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67 تعزل أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر".

وخاض الجمهوريّون صراعًا لأشهر ضدّ قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختما بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر وتصل في فترة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة.

واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن القرار قانوني، لكن جرى استئناف الحكم في المحاكم الفدرالية وصولا إلى المحكمة العليا.

من جهتها، رفضت المحكمة العليا الفدرالية قبول القضية في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وقد كان ينقص المحكمة عضو حينها، ويوجد بها ثمانية قضاة انقسموا بالتساوي بين محافظين وليبراليين.

لكنّ المحكمة العليا الأميركيّة قالت حينها إنّها يمكن أن تقبل القضيّة عقب الانتخابات، ويوجد بها حاليًا تسعة أعضاء بعد تعيين ترامب القاضية المحافظة آمي كوني باريت نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

ولم يوفّر الالتماس الذي قدّمه الحزب الجمهوري أيّ دليل على أنّه لا يجري حاليا فصل أوراق الاقتراع المعنيّة، لكنّه أشار إلى أنّه في غياب تدخّل من المحكمة العليا، يمكن أن تغيّر سلطات الولاية المتخصّصة التوجيهات المقدّمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67. وفي حال قبلت المحكمة القضيّة، فإنّ بمقدورها إبطال نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات.

لكن قد لا يُغيّر ذلك شيئًا في نتائج الانتخابات، إذ يحتمل أن يكون عدد الأوراق المعنيّة أقلّ من الأصوات التي يتقدّم بها بايدن على ترامب.