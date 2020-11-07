حملة تبرّع بالأصداف في تايلاند لإيواء السلطعون الناسك

أطلقت السلطات التايلاندية حملة تبرّع بالأصداف بهدف إيجاد مأوى للقشريات من نوع السلطعون الناسك التي ازداد عددها بشكل كبير نحو الجزر الخالية من السياح منذ جائحة كوفيد-19، فلم تعد تعثر على ما يكفي من الأصداف لإيوائها.

وقال مدير محمية مو كوه لانتا في جنوب تايلاند فيراساك سريساتجونغ لوكالة فرانس برس إن عشرات الآلاف من قشريات السلطعون الناسك رصدت هذه السنة في المحمية وهي لم تعد تجد أصدافاً تؤويها.

وأضاف "نطلق نداءً للتبرع بالأصداف" الفارغة لكي تتمكن هذه القشريات من أن تأوي إليها، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً بالحصول على نحو 200 كيلوغرام من الأصداف.

ويعود ارتفاع أعداد السلطعون الناسك جزئياً إلى تراجع عدد السياح ما أدى إلى وقف عدد من النشاطات، بحسب عالم الأحياء البحرية في جامعة رامخاهانغ في بانكوك تاماساك ييمين.

وقد ساهم امتناع تايلاند عن استقبال السياح منذ أشهر في إعادة احياء بعض ظواهر الطبيعة، ومنها مشاهدة الدلافين وأبقار البحر قبالة الساحل، وعودة السلاحف البحرية للإباضة على الشواطئ، ونموّ الشعب البحرية.